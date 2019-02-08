В Екатеринбурге стартовали продажи билетов на матч «Урал» — «Зенит»
13:17, 08 Февраль 2019
Первая игра после зимнего перерыва пройдет 2 марта в уральской столице.
Футбольный клуб «Урал» запустил продажу билетов на первый домашний матч в 2019 году. 2 марта екатеринбургская команда дома сыграет с лидером чемпионата России питерским «Зенитом». Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 13:30 по уральскому времени. На матче ожидают аншлаг, поэтому озаботиться покупкой билетов стоит уже сейчас.
8-9 февраля приобрести билеты смогут держатели клубных карт и абонементов на домашние матчи «Урала» в сезоне-2018/19. Билеты будут продаваться в фирменном магазине клуба в ТРЦ «Гринвич» (вход со стороны ул. Радищева — Вайнера) и в торговом центре «Кировский-Люкс», ул. Восстания, 50, второй этаж. 10 февраля в 10:00 билеты сможет купить каждый.
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Для болельщиков «Урала» доступны проходки разных ценовых категорий, начиная от билета в детский сектор за 200 рублей, заканчивая бизнес-ложей за 7000 рублей, в стоимость которой входит питание. Подробная информация тут.
Футбольный «Урал» с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Основной состав екатеринбургской команды сейчас находится на Кипре, где ведет подготовку к возобновлению сезона. Команду пополнили два новичка — защитник из Норвегии Стефан Страндберг, а также защитник сборной Белоруссии Денис Поляков. В Екатеринбург футболисты «Урала» вернутся 28 февраля.
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