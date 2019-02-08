В Екатеринбурге стартовали продажи билетов на матч «Урал» — «Зенит»

Футбольный клуб « Урал» запустил продажу билетов на первый домашний матч в 2019 году. 2 марта екатеринбургская команда дома сыграет с лидером чемпионата России питерским « Зенитом». Встреча пройдет на « Екатеринбург Арене» и начнется в 13:30 по уральскому времени. На матче ожидают аншлаг , поэтому озаботиться покупкой билетов стоит уже сейчас.



