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Топ-5 новостей недели. Рождение Миры, смерть «Колизея»

19:00, 08 Февраль 2019
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Фото: Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ — о пяти главных событиях Екатеринбурга последних дней.

Екатеринбург с горем пополам дотерпел до пятницы. Всю неделю уральскую столицу кошмарили суровые морозы и смог, поэтому некоторые жители с трудом передвигались по снежному и скользкому мегаполису, рискуя отморозить руки и ноги в ожидании автобуса. Но ближе к концу недели холода отпустили Екатеринбург, а прогноз синоптиков стал более оптимистичным. Самое время выдохнуть, оглянуться назад и вспомнить яркие события последних дней.

ЕТВ выбрал пять главных инфоповодов недели и по традиции собрал их в одном коллаже. Попробуйте угадать все:

Екатеринбург другими глазами: «В России у меня нашли лишний вес»
История итальянца, который переехал в Екатеринбург по любви.
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Фото: Николай Пекарский, ЕТВ

В столовую за деньги

Городская дума продолжает разжигать. На этот раз народный гнев вызвала Елена Дерягина. Депутатка предложила отказаться от бесплатного школьного питания в начальных классах. Обоснование следующее: многие дети не едят в столовых, а приносят обед из дома, поэтому получается много отходов, следовательно — бюджетные рубли летят на помойку. Сэкономленные деньги Дерягина посоветовала направить многодетным семьям и детям-инвалидам.

Но многие родители возмутились и осыпали депутатку проклятиями. За женщину никто не вступился — только раскритиковали, вплоть до вице-губернатора Сергея Бидонько и родной партии «Единая Россия». А ведь слова Дерягиной не лишены здравого смысла. Проблема в том, что народная избранница не смогла четко и грамотно высказать свое предложение, да и слова ее журналисты вырвали из контекста. Оттого речь Дерягиной и слышится так дико. Но все-таки в наши непростые (а у кого-то голодные) времена стоит быть поаккуратнее в заявлениях.

Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.

Кина не будет

Существуют необратимые процессы. Например, когда прошлое под натиском современных трендов отступает и уходит в небытие. В этом случае мы говорим о классических кинотеатрах, которые вытеснили уютные и удобные синемапарки в торговых центрах. Последние годы в Екатеринбурге из «старичков» осталось двое — «Салют» и «Колизей». Но теперь будет только один. И, возможно, не за горами день, когда мы лишимся и его.

Замдиректора «Колизея» Стас Словиковский заявил, что в кинотеатре больше не будут показывать фильмы, устраивать встречи с режиссерами и выставки. В январе «Колизей» в очередной раз закрыли на ремонт, ранее реставрировали фасад, но вышло неудачно. Руководство даже отказалось платить за те работы. В конце прошлого лета директор «Колизея» и «Салюта» Сергей Федяков рассказывал, каким он видит обновленный кинотеатр. Но теперь Федяков, главный синема-идеолог Екатеринбурга, ушел в отставку, и вслед за с ним с радаров начинают исчезать и его бывшие кинотеатры…

Эффект китайской водки
Прелести новогоднего застолья в Гуанчжоу.

Наш подарок — снесенная заброшка

К слову, о прошлом. Екатеринбург продолжает избавляться от заброшенных зданий. Вернее — пока только мечтать и планировать. Речь идет о бесхозной гостинице «Дели» у цирка, которую начали строить еще в 1995 году. Мэрия хочет снести недодострой к 2023 году, когда город отметит 300-летие. По всей видимости, снесенную гостиницу назовут подарком екатеринбуржцам.

Гостиницу возводила российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели». Аккурат перед экономическим кризисом 1998 года фирма обанкротилось. Уже в новом веке заброшенное здание приобрел ТДЦ «Мегаполис» и захотел сделать там торговый центр. Но, как видите, ничего не получилось, поэтому «Дели», скорее всего, действительно ждет судьба недостроенной телебашни.

«Мурашки — дело исключительно музыкальное»
Константин Чудовский с будущего сезона и на несколько лет — главный дирижер Ural Opera Ballet.

Больше Шипулиных!

Любимец екатеринбуржцев Антон Шипулин стал отцом, причем известный спортсмен сам присутствовал на родах. Дочку назвали Мирой. Она родилась весом 3,6 килограмма, ее рост — 55 сантиметров. Для Антона Шипулина и Луизы Сабитовой это второй ребенок: три года назад у пары родился сын Дима.

Скоро новоиспеченному отцу предстоит решить, пойдет он в политику или нет. Казалось бы, еще недавно Антон Шипулин уже вовсю рассуждал о новом этапе своей жизни, но на этой неделе екатеринбуржец заявил, что СМИ поспешили с выводами, и он пока думает, стоит ли идти на довыборы в Госдуму.

Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 

Модельные истории

Писать книги модно. Вот и «Мисс Екатеринбург-2014» и «Мисс мира-2015» София Никитчук заключила контракт с издательством «Эксмо». Красавица напишет «книгу своего авторства»; для девушки это «очень волнительно». К этой идее Никитчук подтолкнули друзья и близкие, которые якобы постоянно говорят: «София, с тебя и твоей жизни можно книгу писать!»

А еще — пару дней назад София Никитчук поделилась с подписчиками списком книг, которые недавно перечитала. Среди них, например, «Мастер и Маргарита», «Алые паруса» и «Три товарища»…
Богатые против бедных. Юрий Быков запустил «Завод»
ЕТВ побывал на премьере нового фильма российского режиссера, известного своими остросоциальными драм
И на этом все. Редакция ЕТВ желает вам хороших выходных!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , топ-5, новости, Антон Шипулин
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