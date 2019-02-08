Топ-5 новостей недели. Рождение Миры, смерть «Колизея»
Екатеринбург с горем пополам дотерпел до пятницы. Всю неделю уральскую столицу кошмарили суровые морозы и смог, поэтому некоторые жители с трудом передвигались по снежному и скользкому мегаполису, рискуя отморозить руки и ноги в ожидании автобуса. Но ближе к концу недели холода отпустили Екатеринбург, а прогноз синоптиков стал более оптимистичным. Самое время выдохнуть, оглянуться назад и вспомнить яркие события последних дней.
ЕТВ выбрал пять главных инфоповодов недели и по традиции собрал их в одном коллаже. Попробуйте угадать все:
Фото: Николай Пекарский, ЕТВ
В столовую за деньги
Городская дума продолжает разжигать. На этот раз народный гнев вызвала Елена Дерягина. Депутатка предложила отказаться от бесплатного школьного питания в начальных классах. Обоснование следующее: многие дети не едят в столовых, а приносят обед из дома, поэтому получается много отходов, следовательно — бюджетные рубли летят на помойку. Сэкономленные деньги Дерягина посоветовала направить многодетным семьям и детям-инвалидам.
Но многие родители возмутились и осыпали депутатку проклятиями. За женщину никто не вступился — только раскритиковали, вплоть до вице-губернатора Сергея Бидонько и родной партии «Единая Россия». А ведь слова Дерягиной не лишены здравого смысла. Проблема в том, что народная избранница не смогла четко и грамотно высказать свое предложение, да и слова ее журналисты вырвали из контекста. Оттого речь Дерягиной и слышится так дико. Но все-таки в наши непростые (а у кого-то голодные) времена стоит быть поаккуратнее в заявлениях.
Кина не будет
Существуют необратимые процессы. Например, когда прошлое под натиском современных трендов отступает и уходит в небытие. В этом случае мы говорим о классических кинотеатрах, которые вытеснили уютные и удобные синемапарки в торговых центрах. Последние годы в Екатеринбурге из «старичков» осталось двое — «Салют» и «Колизей». Но теперь будет только один. И, возможно, не за горами день, когда мы лишимся и его.
Замдиректора «Колизея» Стас Словиковский заявил, что в кинотеатре больше не будут показывать фильмы, устраивать встречи с режиссерами и выставки. В январе «Колизей» в очередной раз закрыли на ремонт, ранее реставрировали фасад, но вышло неудачно. Руководство даже отказалось платить за те работы. В конце прошлого лета директор «Колизея» и «Салюта» Сергей Федяков рассказывал, каким он видит обновленный кинотеатр. Но теперь Федяков, главный синема-идеолог Екатеринбурга, ушел в отставку, и вслед за с ним с радаров начинают исчезать и его бывшие кинотеатры…
Наш подарок — снесенная заброшка
К слову, о прошлом. Екатеринбург продолжает избавляться от заброшенных зданий. Вернее — пока только мечтать и планировать. Речь идет о бесхозной гостинице «Дели» у цирка, которую начали строить еще в 1995 году. Мэрия хочет снести недодострой к 2023 году, когда город отметит 300-летие. По всей видимости, снесенную гостиницу назовут подарком екатеринбуржцам.
Гостиницу возводила российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели». Аккурат перед экономическим кризисом 1998 года фирма обанкротилось. Уже в новом веке заброшенное здание приобрел ТДЦ «Мегаполис» и захотел сделать там торговый центр. Но, как видите, ничего не получилось, поэтому «Дели», скорее всего, действительно ждет судьба недостроенной телебашни.