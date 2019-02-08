Топ-5 новостей недели. Рождение Миры, смерть «Колизея»

Екатеринбург с горем пополам дотерпел до пятницы. Всю неделю уральскую столицу кошмарили суровые морозы и смог, поэтому некоторые жители с трудом передвигались по снежному и скользкому мегаполису, рискуя отморозить руки и ноги в ожидании автобуса. Но ближе к концу недели холода отпустили Екатеринбург, а прогноз синоптиков стал более оптимистичным. Самое время выдохнуть, оглянуться назад и вспомнить яркие события последних дней.

ЕТВ выбрал пять главных инфоповодов недели и по традиции собрал их в одном коллаже. Попробуйте угадать все: