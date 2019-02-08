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«Мисс Россия» приедет на премьеру триллера в Екатеринбурге

16:50, 08 Февраль 2019
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Фото: предоставлено организатором
Ирина Антоненко исполнила одну из главных ролей в фильме «Отрыв».

Триллер «Отрыв» в Екатеринбурге представит обладательница титула «Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко. Девушка исполнила одну из главных ролей в новом фильме. На премьеру также приедет ее коллега по съемочной площадке Андрей Низамов. Показ состоится 13 февраля в кинотеатре «РоликС» в 19:00, сообщили организаторы.

Фильм рассказывает о компании друзей, которые решили встретить Новый год на вершине горы. Однако во время подъема кабинка фуникулера застревает над пропастью. Съемки фильма частично проходили на Эльбрусе. Потом команда перебралась в павильон, где построили полукруглую проекцию гор. Главные роли исполнили Ингрид Олеринская, Денис Косяков, Ирина Антоненко, Михаил Филиппов и Андрей Назимов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, горы, триллер, мисс Россия, Мисс Екатеринбург, фильм, кино, Екатеринбург
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