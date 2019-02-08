Афиша не для всех: проверяем эрудицию и отрываемся под регги
Лабораторные опыты
Фото: pixabay
В субботу в Ельцин Центре пройдет массовая акция «Открытая лабораторная», посвященная Дню российской науки. Посетителям предложат 25 вопросов, на которые нужно будет ответить в течение получаса. Может ли целая семья позавтракать одной животной клеткой? Все ли металлы прочнее дерева? Почему человек умнее животных и какими мифами обросли «органические продукты»? Это лишь часть вопросов, над которыми придется поломать голову.
После теста участникам назовут правильные ответы и расскажут много интересных фактов из области химии и физики. Также посетителям покажут научно-популярные фильмы про мозг и генезис. Стать «лаборантом» может любой желающий старше 12 лет.
Что:
акция «Открытая лабораторная»
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 9 февраля в 11:00
Сколько: бесплатно, по регистрации
День рождения Боба Марли
Фото: commons.wikimedia.org
Ежегодный фестиваль регги и ска, посвященный дню рождения Боба Марли (6 февраля 1945 года), отпразднуют в концерт холле «Свобода». На сцене выступит трибьют-проект из Екатеринбурга в составе 12 человек, который вспомнит хиты известного регги-музыканта. Также здесь будет коллектив Lollypop Lorry для фанатов ямальского ска и Dilly Dally для любителей неугомонных танцев.
Организаторы обещают море света, киловатты звука, конкурсы, подарки от ведущих, песок и пальмы.
Что:
концерт регги и ска
Где: концерт холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)
Когда: 9 февраля в 22:00
Сколько: 200 рублей, билеты на входе
Big Love Show
Фото: vk.com/bigloveshow
Праздник Love Radio, который ежегодно собирает десятки слушателей со всей России, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в холодном феврале. Организаторы обещают уникальный звездный лайн-ап, мощный драйв и запредельные эмоции, которые согреют зрителей и запомнятся еще на год до следующего Love Big Show.
Что: праздник Big Love Show
Где: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2)
Когда: 10 февраля в 19:00
Сколько: 2000-3500 рублей, билеты здесь
500 картин
Фото: арт-пространство «Палуба»
Кузнец Александр Лысяков открывает выставку «500 картин», которые он нарисовал сам. Ранее ЕТВ писал, что Лысяков хочет вручить их любителям живописи, которым разрешается забрать творение на месяц. Если человеку понравится работа, он может ее купить. В нашу редакцию Александр Лысяков тоже привез одну из картин, которая является частью серии «Ножи». Мы успели поговорить с кузнецом-художником о жизни и узнали, можно ли выковать свое счастье.
На выставке автор представит 150 работ. Остальные картины можно будет посмотреть в каталоге. Кроме того, Александр Андреевич приглашает всех выпить с ним чашку чая.
Что:
открытие выставки Александра Лысякова
Где: арт-пространство «Палуба» (ул. Гагарина, 8)
Когда: 11 февраля в 13:00
Сколько: нисколько, но попасть в пространство можно, если заранее позвонить по телефону +7 982-675-24-85
«Автомобилист» против «Торпедо»
Фото: ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» встретится с командой из Нижнего Новгорода «Торпедо» на домашнем льду. Прошлый матч против коллектива Дэвида Немировски, который состоялся 11 января, ребята Андрея Мартемьянова проиграли со счетом 2:3. Надеемся, что в этот раз «Авто» возьмет реванш. Последняя игра, которая тоже проходила дома, закончилась в пользу магнитогорского «Металлурга».
Несмотря на проигрыши, сейчас у команды с берегов Исети 87 очков. Она продолжает лидировать в конференции Востока КХЛ.
Что:
хоккейный матч между «Автомобилистом» и «Торпедо НН»
Где: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)
Когда: 11 февраля в 19:00
Сколько: 400-1500 рублей, билеты по ссылке
Искренность Рубальской
Фото: pixabay
Поэтический вечер Ларисы Рубальской «Очередь за счастьем» настроит слушателей на искренность и доброту к другим. Не случайно ее стихи стали шлягерами, которые позволяют поверить в высокие чувства. В строчках, написанных Рубальской, — женские судьбы. Они могут быть счастливыми или драматичными, но в любом случае не оставят никого равнодушным. Каждое стихотворение поэтессы представляет собой маленькую историю любви, о которой сказано далеко не все.
Что: поэтический вечер Ларисы Рубальской
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 13 февраля в 19:00
Сколько: 1200-2500 рублей, билеты здесь
Итальянское кино
Фото предоставлено организаторы
Свердловский фильмофонд покажет кино о послевоенных годах — шедевр Роберта Росселлини «Германия, год нулевой» (1948). В фильме пойдет речь о белокуром мальчике Эдмунде, который ищет еду для своей семьи. Во время одного из поисков он встречает бывшего учителя, который рассказывает мальчику о том, что слабые должны умереть. Эдмунд проецирует эти слова на своего больного отца. Что происходит с героями дальше, любители старого кино и те, кто не смотрел «Германию, год нулевой», смогут узнать 14 февраля.
Что:
показ фильма «Германия, год нулевой»
Где: фильмофонд Свердловской области (ул. Блюхера, 4)
Когда: 14 февраля в 18:30
Сколько: 100 рублей, подробности по телефону +7 (953) 008-00-25
Отчаянные авантюристы
Фото предоставлено организаторами
В жизни героинь спектакля «Авантюристы поневоле» все шло хорошо, пока однажды они не предложили съесть пирожок мужчине, который пришел менять окна. Он падает замертво, а женщинам приходится решать, как избавиться от тела. Но неожиданно в гости приходят племянники, которые заставляют волноваться еще больше…
Что: спектакль «Авантюристы поневоле»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 14 февраля в 19:00
Сколько: 1200-6000 рублей, билеты приобретайте здесь
Танцовщик с татуировками
Фото: vk.com/sergei.polunin
Артист балета Сергей Полунин и солисты ведущих театров Европы впервые представят в России совместный проект SACRE. В его основе — балет Стравинского «Весна священная».
Сергей Полунин имеет большой опыт. Он звезда королевского балета в Лондоне, победитель конкурса «Большой балет» на канале «Культура». Кроме того, артист принял участие в съемках клипа Take me to church, после которого о танцовщике с татуировками узнал весь мир. Затем в 2017–2018 годах он стал героем фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Танцовщик».
Что: спектакль SACRE
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 17 февраля в 19:00
Сколько: 2000-6800 рублей, билеты тут
Любовная кадриль
Фото: afisha.yandex.ru
Герои курьезного спектакля «Кадриль» поругались со своими вторыми половинами и решили поменяться друг с другом. Как говорится, у соседа жена красивее. В итоге перетасовали свои семьи, а как вернуть на место, не знают. Что же случится с мужьями и женами, которые наворотили дел, зрители увидят в феврале.
Что: комедия «Кадриль»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 20 февраля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты тут
Оголенные нервы
Фото: vk.com/motmusic
Матвей Мельников, известный под псевдонимом МОТ, растопит лед в сердцах екатеринбуржцев в конце февраля. Исполнитель увлекся хип-хопом еще в девятом классе, и увлечению не помешала ни учеба, ни танцы. В 2009 году МОТ попал в топ-40 участников конкурса «Битва за респект», а в 2011 выступал в Лужниках на Первом международном хип-хоп саммите. Пятый альбом «Наизнанку» музыкант презентовал на больших площадках Питера и Москвы. «17 песен. Мои 17 мгновений весны. Чувства обнаженные. Нервы оголенные», — говорит об альбоме Мельников. Эти песни уральцы смогут услышать вживую.
Что: концерт МОТ
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: от 1800 рублей, билеты здесь
Лирический шансон
Фото предоставлено организаторами
Баллады, плясовые песни, композиции с элементами хип-хопа — все эти слова про Сергея Трофимова. Шансонье всегда готов радовать и удивлять поклонников новыми выдумками, поэтому он вновь приезжает в Екатеринбург, чтобы исполнить для жителей и гостей города старые хиты и песни из нового альбома.
Что: концерт Сергея Трофимова
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1200-4500 рублей, билеты здесь
Хип-хоп с Bumble Beezy
Фото: vk.com/bumblebeezygroup
Российский хип-хоп исполнитель из Санкт-Петербурга, который известен как «шмель» [от английского слова «bumblebee» — прим. ЕТВ], презентует слушателям новый альбом «111111» в рамках тура PREDATOUR. Отличительная черта его творчества — фаст-флоу [чтение песен в ускоренном ритме — прим. ЕТВ], которому Bumble Beezy научился у любимых реперов Tech N9ne и Kool Savas. В конце февраля екатеринбургские поклонники смогут потренировать фаст-флоу прямо на концерте «шмеля» в Доме Печати.
Что: концерт Bumble Beezy
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 24 февраля в 19:00
Сколько: 900-12000 рублей, билеты по ссылке
Триумфальная арка
Фото: afisha.yandex.ru
Спектакль по мотивам одноименного романа Ремарка о любви к женщине, чувстве долга и подвигах человека во время оккупации увидят жители уральской столицы. Режиссер Лев Рахлин покажет свое видение истории, актеры по-новому раскроют образы главных героев «Триумфальной арки», а сюжет напомнит зрителям, что такое честь и достоинство.
Что: спектакль «Триумфальная арка»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты здесь
В календарик запишите, пожалуйста!
Электроника из Ирландии
Фото: vk.com/club180141
Ирландец VNV Nation выступит в Екатеринбурге с альбомом Noire. Выступления Ронана Харриса совмещают поэтическую лирику с танцевальными битами и инди-электроникой. Кроме того, в репертуар VNV Nation входят баллады и фрагменты пост-классических саундтреков. Три предыдущих альбома исполнителя достигли топ-10 чартов в Германии и попали в топ-5 по версии Billboard в Америке.
Что: концерт VNV Nation
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты можно приобрести по ссылке
Простое число
Фото: wikipedia
Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы«Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы«Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника«Мы не спали, мы снились».
Что: концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь
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