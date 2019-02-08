Афиша не для всех: проверяем эрудицию и отрываемся под регги

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Но зима постепенно отпускает. В выходные уже не будет -30 , и это значит , что пора разнообразить ваши занятия. ЕТВ снова предлагает вам подборку мероприятий на ближайший уик-энд и не только.

Февраль напугал екатеринбуржцев лютыми морозамииз-за которых было страшно идти на улицуа на концерт или в театр тем более. Холодная неделя шла долго и утомительнокаждый из вас наверняка думалкак бы побыстрее добежать до домачтобы не отморозить носруки и ноги. Из дома на работус работы домой — постоянный маршрут.