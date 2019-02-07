В Екатеринбурге стартовал набор в школу волонтеров Ural Music Night

В Екатеринбурге стартовал набор волонтеров фестиваля Ural Music Night. Участников образовательного проекта распределят по восьми направлениям: переводчики, координаторы сцен, работники информационных центров, копирайтеры и PR-специалисты, технические специалисты, фотографы, видеографы и дизайнеры.

Добровольцам придется выполнять домашние задания, посещать лекции и мастер-классы. Занятия будут проходить два раза в месяц до самого мероприятия, сообщили организаторы. Чтобы стать участником проекта Ural Music Volunteer Crew, нужно о заполнить заявку и связаться с координатором. Выпускники волонтерской школы станут участниками команды. Сам фестиваль пройдет 28 июня 2019 года. В этом году Ural Music Night получил два гранта: волонтерской программе выделили 497 тысяч рублей, а самому фестивалю — 23,8 миллиона рублей