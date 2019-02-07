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На «Екатеринбург Арене» сделают лыжню

08:50, 07 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Круг в 900 метров обещают уже к завтрашнему вечеру, 8 февраля.

Лыжная трасса появится на «Екатеринбург Арене» завтра вечером, 8 февраля. Если быть точнее, не на самом стадионе, а вокруг него. Круг составит 900 метров, написал у себя в Facebook заслуженный мастер спорта России и призер Олимпийских игр Иван Алыпов. Он еще весной 2018 года мечтал о лыжне на «Екатеринбург Арене».

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Еще две недели назад в Instagram «Екатеринбург Арены» появился пост о том, что стадион готовят к футбольному сезону. Гринкиперы включили систему подогрева, которая поддерживает температуру в +25 градусов. На выходных поле собирались укрывать специальным покровом, под которым снег должен таять быстрее. Лопатами его сгребать нельзя, так как это может навредить покрытию.

Также на «Екатеринбург Арене» планируют провести турнир по компьютерным играм. Он состоится 16 февраля.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, спорт, лыжи, стадион, Екатеринбург Арена, Екатеринбург, Иван Алыпов
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