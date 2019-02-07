На «Екатеринбург Арене» сделают лыжню

Еще две недели назад в Instagram «Екатеринбург Арены» появился пост о том, что стадион готовят к футбольному сезону. Гринкиперы включили систему подогрева, которая поддерживает температуру в +25 градусов. На выходных поле собирались укрывать специальным покровом, под которым снег должен таять быстрее. Лопатами его сгребать нельзя, так как это может навредить покрытию.

Также на «Екатеринбург Арене» планируют провести турнир по компьютерным играм. Он состоится 16 февраля.