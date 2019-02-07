Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Интерьер закрытого екатеринбургского клуба попал в шотландский глянец

18:09, 07 Февраль 2019
cgb3st7llnq.jpg
Фото: vk.com/lynchclub
Издание Feroce Magazine опубликовало съемку в Lynch.
Шотландский журнал Feroce Magazine опубликовал кадр со съемки из ныне закрытого екатеринбургского клуба Lynch. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор клуба Стас Словиковский.

«Крайне модное шотландское издание FEROCE Magazine, опубликовало на днях кадр из клуба LYNCH. Как известно — Ферос не следует трендам, а принимает активное участие в их создании, проявляя поразительную дальновидность при выборе проектов, которые в будущем займут достойное место в истории искусства и культуры. Поэтому ОСОБЕННО ПРИЯТНО увидеть свой интерьерчик в западном издании», — прокомментировал Словиковский.
Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
51513545_1881083325334954_218938826951753728_n.jpg

Кадр съемки из Lynch\ferocemagazine.com

Клуб Lynch располагался на втором этаже кинотеатра «Салют» на улице Толмачева. Заведение открылось в 2014 году, в интерьере отразили детали и целые сцены из фильмов Дэвида Линча. После череды скандалов, связанных с эротической вечеринкой Blue Velvet, заведение закрылось. Сейчас его директор Стас Словиковский периодически проводит вечеринки в соседнем «Колизее».

ЕТВ разговаривал со Словиковским о клубной культуре и будущем тусовочного Екатеринбурга, читайте интервью здесь.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Интерьер закрытого екатеринбургского клуба попал в шотландский глянец»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, клуб Lynch, клуб, Lynch, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Раздвоение линчности
Городские истории
Раздвоение линчности
Стас Словиковский рассказывает ЕТВ о судьбе клуба, которого никогда не было.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.