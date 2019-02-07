Интерьер закрытого екатеринбургского клуба попал в шотландский глянец





« Крайне модное шотландское издание FEROCE Magazine, опубликовало на днях кадр из клуба LYNCH. Как известно — Ферос не следует трендам , а принимает активное участие в их создании , проявляя поразительную дальновидность при выборе проектов , которые в будущем займут достойное место в истории искусства и культуры. Поэтому ОСОБЕННО ПРИЯТНО увидеть свой интерьерчик в западном издании», — прокомментировал Словиковский.



Шотландский журнал Feroce Magazine опубликовал кадр со съемки из ныне закрытого екатеринбургского клуба Lynch. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор клуба Стас Словиковский.