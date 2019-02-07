Интерьер закрытого екатеринбургского клуба попал в шотландский глянец
18:09, 07 Февраль 2019
Издание Feroce Magazine опубликовало съемку в Lynch.
Шотландский журнал Feroce Magazine опубликовал кадр со съемки из ныне закрытого екатеринбургского клуба Lynch. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор клуба Стас Словиковский.
«Крайне модное шотландское издание FEROCE Magazine, опубликовало на днях кадр из клуба LYNCH. Как известно — Ферос не следует трендам, а принимает активное участие в их создании, проявляя поразительную дальновидность при выборе проектов, которые в будущем займут достойное место в истории искусства и культуры. Поэтому ОСОБЕННО ПРИЯТНО увидеть свой интерьерчик в западном издании», — прокомментировал Словиковский.
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Кадр съемки из Lynch\ferocemagazine.com
Клуб Lynch располагался на втором этаже кинотеатра «Салют» на улице Толмачева. Заведение открылось в 2014 году, в интерьере отразили детали и целые сцены из фильмов Дэвида Линча. После череды скандалов, связанных с эротической вечеринкой Blue Velvet, заведение закрылось. Сейчас его директор Стас Словиковский периодически проводит вечеринки в соседнем «Колизее».
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