Екатеринбургские писатели смогут выступить с Хабенским и Цыпкиным

Свердловские актеры и писатели смогут поучаствовать в фестивале « Открытые беспринцЫпные чтения». В рамках проекта Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин прочтут произведения современных авторов. К ним присоединятся местные артисты , прошедшие отбор. Сбор заявок продлится до 25 марта.





Авторам нужно прислать два своих рассказа , а актерам записать двухминутное видео с прочтением одного из рассказов Цыпкина. Заявки нужно присылать на почту info@besprintsypno.ru. « Мы решили не только познакомить регионального зрителя с тем , что популярно в Москве , но и , наоборот , самим увидеть местные таланты , чтобы потом пригласить их на наши чтения в столицу», — рассказал Александр Цыпкин.



