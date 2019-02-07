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Екатеринбургские писатели смогут выступить с Хабенским и Цыпкиным

12:41, 07 Февраль 2019
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Фото: организаторы фестиваля
Лучших авторов пригласят на «Открытые беспринцЫпные чтения» в Москву.
Свердловские актеры и писатели смогут поучаствовать в фестивале «Открытые беспринцЫпные чтения». В рамках проекта Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин прочтут произведения современных авторов. К ним присоединятся местные артисты, прошедшие отбор. Сбор заявок продлится до 25 марта.

Авторам нужно прислать два своих рассказа, а актерам записать двухминутное видео с прочтением одного из рассказов Цыпкина. Заявки нужно присылать на почту info@besprintsypno.ru. «Мы решили не только познакомить регионального зрителя с тем, что популярно в Москве, но и, наоборот, самим увидеть местные таланты, чтобы потом пригласить их на наши чтения в столицу», — рассказал Александр Цыпкин.

Проект «БеспринцЫпные чтения» организовал писатель Александр Цыпкин. В нем принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Анна Михалкова и другие. В 2019 году проект решили расширить и провести в регионах.
Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, фестиваль, писатели, актеры, Екатеринбург
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