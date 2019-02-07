Богатые против бедных. Юрий Быков запустил «Завод»
Юрий Быков вернулся. После шквала критики за «агитку» в сериале «Спящие» от либеральной интеллигенции, Быков построил «Завод». По стилистике, на первый взгляд, кино такое же, как суперуспешный «Дурак» и две другие видные драмы — «Жить» и «Майор».
В объективе — российская глубинка. Вернее, огромный градообразующий цех по производству каркасов железобетонных плит и пустынные дороги, ведущие к нему: за почти два часа локации особо не меняются. Мужики горбатятся за сущие гроши, да и те выплачивают с задержками. Приходится терпеть, ведь другой работы нет.
Русский человек может страдать долго и мучительно, пока не припрет. Катализатором к своеобразному бунту выступает новость о банкротстве завода, которую сообщает его владелец, крупный предприниматель Калугин (Андрей Смоляков), приватизировавший предприятие в девяностые. С задолженностями по зарплате он обещает разобраться, когда будут деньги (читай — никогда).
Фото: «Кинопоиск»
Наверное, беспомощные работяги проглотили бы и это, не найдись революционер Седой (Денис Шведов) — изуродованный войной одиночка. Седой набирает отряд из пяти коллег по несчастью и решает похитить Калугина, закрыть на заводе и требовать компенсацию морального ущерба — денег.
С одной стороны, «Завод» — о противостоянии богатых и бедных. Юрий Быков всегда бьет по актуальной повестке и не скрывает, что черпает вдохновение из того, что видит вокруг. По данным Forbes, в России в 2016 году было 77 долларовых миллиардеров, через два года их стало больше на 29 человек. За этот же период, по Росстату, обеднел миллион человек, присоединившись к еще двум десяткам.
С другой стороны, в новой ленте Быкова не все так однозначно. На этот раз режиссер еще тщательнее прорисовывает контуры персонажей, поэтому «плохих» и «хороших» в «Заводе» сложно отделить друг от друга. Речь о том, что предприниматель Калугин не простой бесчувственный циник и бандит, а такой же человек. Начальник его ЧОПа по кличке Туман (Владислав Абашин), который призван вызволить босса из заложников, тоже не обычный упырь, он — со своими людскими проблемами (жена умирает от рака). А восставший Седой из потенциального героя (как слесарь-сантехник в «Дураке») в концовке приобретает приставку «анти» — и тем самым окунает фильм в наиболее темный оттенок черного.
Фото: «Кинопоиск»
Премьера фильма прошла еще 8 сентября 2018 года на кинофестивале в Торонто. Отзывы иностранных критиков показывают, что далеко не вся аудитория уловила и прочувствовала замысел картины. Оно и было понятно: с таким сюжетом Быков едва ли выйдет на международный уровень. Те проблемы, о которых говорится в «Заводе», близки обычному русскому человеку, россиянину, который на протяжении почти всей истории великой державы страдал от кричащей несправедливости. «Ты просто живешь в этой стране, пользуешься соцсетями, смотришь YouTube — это уже своего рода подготовка [к съемкам]», — говорил в интервью актер Денис Шведов.
Фото: «Кинопоиск»
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А где справедливость? — спрашивает Седой.
- А нет ее, — честно отвечает Калугин.
Обречена ли борьба за пресловутую справедливость на неудачу — ответ вы узнаете, сходив на «Завод». Но зрители, смотревшие хоть один фильм Быкова, почти наверняка знают ответ.
ЕТВ благодарит кинотеатр «Гринвич Синема» за возможность увидеть фильм «Завод» одними из первых.