Богатые против бедных. Юрий Быков запустил «Завод»

Юрий Быков вернулся. После шквала критики за «агитку» в сериале «Спящие» от либеральной интеллигенции, Быков построил «Завод». По стилистике, на первый взгляд, кино такое же, как суперуспешный «Дурак» и две другие видные драмы — «Жить» и «Майор».

В объективе — российская глубинка. Вернее, огромный градообразующий цех по производству каркасов железобетонных плит и пустынные дороги, ведущие к нему: за почти два часа локации особо не меняются. Мужики горбатятся за сущие гроши, да и те выплачивают с задержками. Приходится терпеть, ведь другой работы нет.

Русский человек может страдать долго и мучительно, пока не припрет. Катализатором к своеобразному бунту выступает новость о банкротстве завода, которую сообщает его владелец, крупный предприниматель Калугин (Андрей Смоляков), приватизировавший предприятие в девяностые. С задолженностями по зарплате он обещает разобраться, когда будут деньги (читай — никогда).