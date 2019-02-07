Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Богатые против бедных. Юрий Быков запустил «Завод»

19:00, 07 Февраль 2019
kinopoisk.jpg
Фото: «Кинопоиск»
ЕТВ побывал на премьере нового фильма российского режиссера, известного своими остросоциальными драмами.

Юрий Быков вернулся. После шквала критики за «агитку» в сериале «Спящие» от либеральной интеллигенции, Быков построил «Завод». По стилистике, на первый взгляд, кино такое же, как суперуспешный «Дурак» и две другие видные драмы — «Жить» и «Майор».

В объективе — российская глубинка. Вернее, огромный градообразующий цех по производству каркасов железобетонных плит и пустынные дороги, ведущие к нему: за почти два часа локации особо не меняются. Мужики горбатятся за сущие гроши, да и те выплачивают с задержками. Приходится терпеть, ведь другой работы нет.

Русский человек может страдать долго и мучительно, пока не припрет. Катализатором к своеобразному бунту выступает новость о банкротстве завода, которую сообщает его владелец, крупный предприниматель Калугин (Андрей Смоляков), приватизировавший предприятие в девяностые. С задолженностями по зарплате он обещает разобраться, когда будут деньги (читай — никогда).

Хорошо там, где... Москва
Екатеринбург, не успев стать столицей, превратился в сельский мегаполис.
kinopoiskru--3314480.jpg

Фото: «Кинопоиск»

Наверное, беспомощные работяги проглотили бы и это, не найдись революционер Седой (Денис Шведов) — изуродованный войной одиночка. Седой набирает отряд из пяти коллег по несчастью и решает похитить Калугина, закрыть на заводе и требовать компенсацию морального ущерба — денег.

С одной стороны, «Завод» — о противостоянии богатых и бедных. Юрий Быков всегда бьет по актуальной повестке и не скрывает, что черпает вдохновение из того, что видит вокруг. По данным Forbes, в России в 2016 году было 77 долларовых миллиардеров, через два года их стало больше на 29 человек. За этот же период, по Росстату, обеднел миллион человек, присоединившись к еще двум десяткам.

С другой стороны, в новой ленте Быкова не все так однозначно. На этот раз режиссер еще тщательнее прорисовывает контуры персонажей, поэтому «плохих» и «хороших» в «Заводе» сложно отделить друг от друга. Речь о том, что предприниматель Калугин не простой бесчувственный циник и бандит, а такой же человек. Начальник его ЧОПа по кличке Туман (Владислав Абашин), который призван вызволить босса из заложников, тоже не обычный упырь, он — со своими людскими проблемами (жена умирает от рака). А восставший Седой из потенциального героя (как слесарь-сантехник в «Дураке») в концовке приобретает приставку «анти» — и тем самым окунает фильм в наиболее темный оттенок черного.

Эффект китайской водки
Прелести новогоднего застолья в Гуанчжоу.
kinopoiskru--3314479.jpg

Фото: «Кинопоиск»

Но видеоблогер BadComedian вряд ли огорчится: в фильме есть кому сопереживать. Это «банда Седого» — бедные и несчастные люди, которым как-то надо сводить концы с концами. У одного — больная мать, у второго — большая голодная семья, у третьего — изменяющая жена. Отчаявшиеся люди идут на авантюру, которая может забрать у них все, что осталось.

Поклонники творчества Юрия Быкова наверняка заметят, что «Завод» балансирует на грани «социальной драмы» и «боевика, снятого на языке НТВ», то есть из авторского кино рискует прослыть обычным, попсовым. Но режиссеру все-таки удалось сохранить фирменный стиль, не разбив его прямолинейностью и масштабностью, которые оказались необходимыми. «Я намерено снял Завод“ в жанре криминальной драмы, чтобы поговорить с массовой аудиторией. С интеллектуальной, столичной аудиторией на тему социальной несправедливости разговаривать бессмысленно, они и так все понимают и знают. А у обычного зрителя есть свои коды», — объяснил Быков в интервью изданию «Медуза».

Премьера фильма прошла еще 8 сентября 2018 года на кинофестивале в Торонто. Отзывы иностранных критиков показывают, что далеко не вся аудитория уловила и прочувствовала замысел картины. Оно и было понятно: с таким сюжетом Быков едва ли выйдет на международный уровень. Те проблемы, о которых говорится в «Заводе», близки обычному русскому человеку, россиянину, который на протяжении почти всей истории великой державы страдал от кричащей несправедливости. «Ты просто живешь в этой стране, пользуешься соцсетями, смотришь YouTube — это уже своего рода подготовка [к съемкам]», — говорил в интервью актер Денис Шведов.

«Мурашки — дело исключительно музыкальное»
Константин Чудовский с будущего сезона и на несколько лет — главный дирижер Ural Opera Ballet.
kinopoiskru--3106896.jpg

Фото: «Кинопоиск»

Беспросветный мрак «Завода» — как в пейзажах, так и в лицах — достигает апогея ближе к концу. Тогда же случается главный диалог ведущих персонажей, который можно свети к двум коротким репликам.

- А где справедливость? — спрашивает Седой.
- А нет ее, — честно отвечает Калугин.

Обречена ли борьба за пресловутую справедливость на неудачу — ответ вы узнаете, сходив на «Завод». Но зрители, смотревшие хоть один фильм Быкова, почти наверняка знают ответ.

ЕТВ благодарит кинотеатр «Гринвич Синема» за возможность увидеть фильм «Завод» одними из первых.

Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 
ЕТВ смотрит кино
Рецензии на главные новинки российского проката
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Богатые против бедных. Юрий Быков запустил «Завод»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, ЕТВ смотрит кино , Екатеринбург, ЕТВ, кино, "Завод", Пассаж Синема
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Афиша не для всех: отовариваем мечты и отправляемся на край снега
Развлечения
Афиша не для всех: отовариваем мечты и отправляемся на край снега
Традиционная подборка самых интересных и ярких событий уходящего и наступающего года от ЕТВ.