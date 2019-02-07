Баскетболистки УГМК в 15 раз победили «Бурж»
09:25, 07 Февраль 2019
История екатеринбургской команды насчитывает 20 матчей против французского коллектива. Большинство из низ закончились в пользу уральских спортсменок.
Баскетболистки УГМК победили дома французский «Бурж» в рамках Евролиги. Отрыв был небольшой, всего в пять очков, но этого хватило для ликования. Тем более что победа над «Буржем» стала 15 за всю историю БК УГМК. За 16 лет существования екатеринбурженки играли с французскими соперницами 20 раз.
Екатеринбурженки взяли инициативу в свои руки в самом начале. Опережение в каждой из четвертей было маленьким: сначала на три очка, потом еще на пять. Во второй половине матча «лисицы» расслабились и завершили две четверти со счетом 16:18 и 18:19 в пользу «Буржа». Но результат первой половины игры позволил УГМК выйти вперед. Встреча завершилась со счетом 70:65, что позволило свердловской команде досрочно занять первое место в группе А.
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Активнее всех екатеринбургских баскетболисток оказалась нападающая Кейла МакБрайд. У нее 17 очков и четыре передачи. Кроме того, Бриттни Грайнер сделала дабл-дабл (в итоге 16 очков и 12 подборов).
Несмотря на победу, тренер УГМК Мигель Мендес критично оценил игру команды: «Нам было немного некомфортно играть в темпе, когда каждая атака длится 24 секунды. Мы больше привыкли к быстрому темпу игры, быстро проводить атаки и быстро защищаться. Но сегодня мы проиграли борьбу в ритме, с этим немного не справились».
Следующий матч в рамках регулярного первенства страны пройдет 10 февраля в Москве. Там БК УГМК встретится с МБА.
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