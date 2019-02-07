Баскетболистки УГМК в 15 раз победили «Бурж»

Баскетболистки УГМК победили дома французский « Бурж» в рамках Евролиги. Отрыв был небольшой , всего в пять очков , но этого хватило для ликования. Тем более что победа над « Буржем» стала 15 за всю историю БК УГМК. За 16 лет существования екатеринбурженки играли с французскими соперницами 20 раз.





Екатеринбурженки взяли инициативу в свои руки в самом начале. Опережение в каждой из четвертей было маленьким: сначала на три очка , потом еще на пять. Во второй половине матча « лисицы» расслабились и завершили две четверти со счетом 16:18 и 18:19 в пользу « Буржа». Но результат первой половины игры позволил УГМК выйти вперед. Встреча завершилась со счетом 70:65 , что позволило свердловской команде досрочно занять первое место в группе А.



