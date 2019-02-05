В Екатеринбурге демонтировали табличку «Умственное напряжение»

Напомним, табличка стала украшением светового фонтана, на установку которого потратили 40 миллионов рублей. Его строительство входит в проект благоустройства сквера. Световой фонтан должен быть всесезонным и выдерживать температуру от -40 до +40 градусов Цельсия. Он состоит из 12 тысяч светодиодных плат. На подсветку ушло 680 тысяч рублей.