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В Екатеринбурге демонтировали табличку «Умственное напряжение»

11:27, 05 Февраль 2019
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Фото: Юлия Позднякова
Арт-объект просуществовал в сквере Попова сутки.

Табличку «Умственное», которая дополняла надпись «Напряжение! Опасно для жизни», убрали из сквера Попова в Екатеринбурге. Надпись приказала долго жить — ее демонтировали спустя сутки после установки. Фотографию в редакцию ЕТВ прислала Юлия Позднякова.

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Фото: Юлия Позднякова

Напомним, табличка стала украшением светового фонтана, на установку которого потратили 40 миллионов рублей. Его строительство входит в проект благоустройства сквера. Световой фонтан должен быть всесезонным и выдерживать температуру от -40 до +40 градусов Цельсия. Он состоит из 12 тысяч светодиодных плат. На подсветку ушло 680 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, парк, украшение, арт-объект, сквер Попова, Екатеринбург
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