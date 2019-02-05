«Лыжня России» растянется на 2022 метра в честь юбилея Нижнего Тагила

Маршрут центрального старта «Лыжни России» в 2019 году составит 2022 метра, а не 2023, как хотели в честь 300-летия Екатеринбурга, сообщают организаторы соревнований. Такая цифра не случайна. Она связана с тем, что в этот раз гонка пройдет на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. А городу как раз исполняется 300 лет на год раньше, чем уральской столице.

В 2018 году дистанция «Лыжни России» была 2025 метров в поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО. В гонке приняли участие 20 тысяч человек. Как это было, читайте здесь.

Напомним, в 2019 году всероссийская массовая гонка пройдет в субботу, 9 февраля. Накануне участники забега смогут потренироваться, а уже на следующий день стартовать с полигона «Старатель» в 12:00. Для лыжников с 11:00 до 15:00 организуют трансфер от ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле. Схему соревновательной площадки смотрите ниже.