Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Дацюк поднял тренера Моуриньо, который упал во время хоккейного матча

11:00, 05 Февраль 2019
bb3bfa36d5c585mo72e0af44995809937.jpg
Фото: пресс-служба ХК «Авангард»
Португальского специалиста пригласили на игру, чтобы провести стартовое вбрасывание.
Курьезный эпизод случился во время матча соперников екатеринбургского «Автомобилиста» по КХЛ. Для стартового вбрасывания шайбы питерский СКА и омский «Авангард» пригласили известного футбольного тренера Жозе Моуриньо. Но не все пошло по плану.

После своей почетной миссии португальский специалист поскользнулся на ковровой дорожке и повалился на лед. Нападающий СКА екатеринбуржец Павел Дацюк быстро подбежал к Моуриньо и помог ему подняться.

За свою карьеру футбольный тренер Жозе Моуриньо возглавлял португальские «Бенфику» и «Порту», итальянский «Интер», мадридский «Реал», а также английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Из последней команды Моуриньо уволили за неудовлетворительные результаты. Португальца называют одним из лучших тренеров мира.
«Мурашки — дело исключительно музыкальное»
Падение Моуриньо

Видео: «Спорт-Экспресс»

Недавно Жозе Моуриньо вспоминали в футбольном «Урале»: специалиста пригласили на должность водителя клубного автобуса. Дело в том, что все его команды «паркуют автобус» возле своих ворот (то есть уходят в глубокую защиту) и играют в незрелищный футбол. «Мы предложили Моуриньо подумать над тем, чтобы поработать с автобусом уже в прямом смысле», — рассказывали в «Урале».
Уральские ученые разработали протез, который реагирует на тепло
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Дацюк поднял тренера Моуриньо, который упал во время хоккейного матча»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, падение, хоккей, КХЛ, Моуриньо, Екатеринбург, ХК Автомобилист, Павел Дацюк
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.
Команды для народа
Команды для народа
«Урал» & «Автомобилист». Сравниваем два главных клуба Екатеринбурга.