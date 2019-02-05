Дацюк поднял тренера Моуриньо, который упал во время хоккейного матча
11:00, 05 Февраль 2019
Португальского специалиста пригласили на игру, чтобы провести стартовое вбрасывание.
Курьезный эпизод случился во время матча соперников екатеринбургского «Автомобилиста» по КХЛ. Для стартового вбрасывания шайбы питерский СКА и омский «Авангард» пригласили известного футбольного тренера Жозе Моуриньо. Но не все пошло по плану.
После своей почетной миссии португальский специалист поскользнулся на ковровой дорожке и повалился на лед. Нападающий СКА екатеринбуржец Павел Дацюк быстро подбежал к Моуриньо и помог ему подняться.
За свою карьеру футбольный тренер Жозе Моуриньо возглавлял португальские «Бенфику» и «Порту», итальянский «Интер», мадридский «Реал», а также английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Из последней команды Моуриньо уволили за неудовлетворительные результаты. Португальца называют одним из лучших тренеров мира.
Видео: «Спорт-Экспресс»
Недавно Жозе Моуриньо вспоминали в футбольном «Урале»: специалиста пригласили на должность водителя клубного автобуса. Дело в том, что все его команды «паркуют автобус» возле своих ворот (то есть уходят в глубокую защиту) и играют в незрелищный футбол. «Мы предложили Моуриньо подумать над тем, чтобы поработать с автобусом уже в прямом смысле», — рассказывали в «Урале».
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