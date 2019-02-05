Дацюк поднял тренера Моуриньо, который упал во время хоккейного матча

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После своей почетной миссии португальский специалист поскользнулся на ковровой дорожке и повалился на лед. Нападающий СКА екатеринбуржец Павел Дацюк быстро подбежал к Моуриньо и помог ему подняться.





За свою карьеру футбольный тренер Жозе Моуриньо возглавлял португальские « Бенфику» и « Порту», итальянский « Интер», мадридский « Реал», а также английские « Челси» и « Манчестер Юнайтед». Из последней команды Моуриньо уволили за неудовлетворительные результаты. Португальца называют одним из лучших тренеров мира.

Курьезный эпизод случился во время матча соперников екатеринбургскогоАвтомобилиста» по КХЛ. Для стартового вбрасывания шайбы питерский СКА и омскийАвангард» пригласили известного футбольного тренера Жозе Моуриньо. Но не все пошло по плану.