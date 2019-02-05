«Автомобилист» уступил «Металлургу» дома

Екатеринбургский «Автомобилист» уступил в домашнем матче магнитогорскому «Металлургу». Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу соперников.

«Металлург» открыл счет на восьмой минуте игры. Но Вячеслав Литовченко тоже отправил шайбу в ворота гостей. Во втором и третьем тайме соперники забили еще по одному голу — отличился правый нападающий магнитогорцев Николай Кулемин. Сократить отставание до минимума удалось Дэну Секстону, но это не спасло. Команде с берегов Исети не хватило одного очка, чтобы даже сравнять счет.

«Автомобилист» уверенно держится за первое место в турнирной таблице Востока КХЛ. Сейчас у команды Андрея Мартемьянова 87 очков. На восемь очков отстает «Барыс». Третье место — у «Авангарда». Следующий матч екатеринбуржцы проведут дома с «Торпедо НН» в понедельник, 11 февраля в 19:00 по уральскому времени.