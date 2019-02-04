В екатеринбургском сквере Попова появилась забавная надпись
14:06, 04 Февраль 2019
Посетителей парка предупреждают, что «умственное напряжение опасно для жизни».
Сквер Попова в Екатеринбурге обзавелся новым арт-объектом. Табличку, которая предупреждает о напряжении, дополнили забавной надписью. Теперь там красуется «Умственное напряжение! Опасно для жизни».
Фото: Ксения Фикс, ЕТВ
Арт-объект стал украшением светового фонтана, на установку которого потратили 40 миллионов рублей. Его строительство входит в проект благоустройства сквера. Световой фонтан должен быть всесезонным и выдерживать температуру от -40 до +40 градусов Цельсия. Он состоит из 12 тысяч светодиодных плат. На подсветку ушло 680 тысяч рублей.
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