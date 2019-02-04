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В екатеринбургском сквере Попова появилась забавная надпись

14:06, 04 Февраль 2019
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Фото: Ксения Фикс, ЕТВ
Посетителей парка предупреждают, что «умственное напряжение опасно для жизни».

Сквер Попова в Екатеринбурге обзавелся новым арт-объектом. Табличку, которая предупреждает о напряжении, дополнили забавной надписью. Теперь там красуется «Умственное напряжение! Опасно для жизни».

Морозное чтиво
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Фото: Ксения Фикс, ЕТВ

Арт-объект стал украшением светового фонтана, на установку которого потратили 40 миллионов рублей. Его строительство входит в проект благоустройства сквера. Световой фонтан должен быть всесезонным и выдерживать температуру от -40 до +40 градусов Цельсия. Он состоит из 12 тысяч светодиодных плат. На подсветку ушло 680 тысяч рублей.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, сквер Попова, фонтан, арт-объект, знаки
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