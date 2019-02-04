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Уральские рокеры поддержат «Автомобилист» в игре с «Металлургом»

13:02, 04 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
В перерывах между игрой на арене КРК «Уралец» выступят экс-участники «Смысловых галлюцинаций» и Александр Пантыкин.

Домашний матч хоккейного клуба «Автомобилист» с магнитогорским «Металлургом» пройдет под эгидой уральского рока. Перед игрой, которая состоится сегодня, 4 февраля в 19:00, в КРК «Уралец» и в перерывах между таймами будут выступать экс-участники «Смысловых галлюцинаций»: Сергей Бобунец и Николай Ротов, рассказали ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского клуба. К ним присоединится Александр Пантыкин, которые споет российский гимн.

Также ЕТВ писал, что команда Андрея Мартемьянова постоянно участвует в благотворительных акциях. В частности, в январе екатеринбуржцы приняли участие в «Колесе добра» и собрали 12 тысяч подгузников для детей-отказников.

Напомним, последняя игра «Авто» с московским «Витязем» завершилась в пользу наших. Точку над i поставила серия буллитов.

Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения. 
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, матч, музыка, рок, ХК "Авто", ХК Автомобилист, Екатеринбург, Александр Пантыкин
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