Уральские рокеры поддержат «Автомобилист» в игре с «Металлургом»

Домашний матч хоккейного клуба «Автомобилист» с магнитогорским «Металлургом» пройдет под эгидой уральского рока. Перед игрой, которая состоится сегодня, 4 февраля в 19:00, в КРК «Уралец» и в перерывах между таймами будут выступать экс-участники «Смысловых галлюцинаций»: Сергей Бобунец и Николай Ротов, рассказали ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского клуба. К ним присоединится Александр Пантыкин, которые споет российский гимн.

Также ЕТВ писал, что команда Андрея Мартемьянова постоянно участвует в благотворительных акциях. В частности, в январе екатеринбуржцы приняли участие в «Колесе добра» и собрали 12 тысяч подгузников для детей-отказников.

Напомним, последняя игра «Авто» с московским «Витязем» завершилась в пользу наших. Точку над i поставила серия буллитов.