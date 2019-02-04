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София Никитчук пишет книгу о своей жизни для издательства «Эксмо»

22:47, 04 Февраль 2019
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Фото: @nikitchuksofi

«Мисс Екатеринбург» и «Мисс Россия» подписала договор о издании биографии.

София Никитчук, завоевавшая титулы «Мисс Екатеринбург-2014, «Мисс мира-2015» и ставшая первой «Вице-мисс мира», заключила контракт с издательством «Эксмо». Красавица напишет книгу, в основу которой лягут истории из жизни.

«Раза три в неделю мои друзья и близкие слышат от меня фразу: «Ты не поверишь, что произошло! Ты не поверишь, чему я научилась!». И уже раз десять я слышала фразу: «София, с тебя и твоей жизни можно книгу писать!«», — объяснила Никитчук желание написать и издать автобиографию. И обратилась к поклонникам за помощью: «О чем бы вы хотели узнать в книге? Что больше интересно?»

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#МояКнига ☺️📘📕 ⠀ И этот день настал...) Я подписала контракт с издательством Эксмо на создание книги моего авторства. Для меня это очень волнительно... Раза три в неделю мои друзья и близкие слышат от меня фразу: «Ты не поверишь, что произошло! Ты не поверишь, чему я научилась!» 🤪 и уже раз десять я слышала фразу: «София, с тебя и твоей жизни можно книгу писать!» Сколько историй пережито в моей голове через Книги... Но историй, пережитых мной лично, в миллион раз больше... они были разными: поучительными, счастливыми, иногда грустными, иногда даже приводили в тупик.. Но все это было очень-очень ярко!! ✋🏻☺️ Мой опыт не так велик, Впереди ещё миллион сюжетов, но мне очень хочется сложить воедино все счастье, приобретенное мной и подарить Вам)) поэтому, очень надеюсь на ваше поддержку! Давайте сделаем это вместе!! ☺️☺️ ⠀ О чем бы вы хотели узнать в книге? Что больше интересно? 🖤

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

Несколько дней назад София Никитчук поедилась с подписчиками в Instagram списком книг, который она прочитала несколько лет назад и недавно перечитала. Это:
  • «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова,
  • «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера,
  • «Гордость и предубеждение» Джейн Остин,
  • «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери,
  • «Триумфальная арка» и
  • «Три товарища» Эриха Мария Ремарка,
  • «Алые паруса» Александра Грина,
  • «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома,
  • «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма,
  • «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Мисс мира, Мисс Екатеринбург, биография, книга, София Никитчук
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