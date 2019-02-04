София Никитчук пишет книгу о своей жизни для издательства «Эксмо»

София Никитчук, завоевавшая титулы «Мисс Екатеринбург-2014, «Мисс мира-2015» и ставшая первой «Вице-мисс мира», заключила контракт с издательством «Эксмо». Красавица напишет книгу, в основу которой лягут истории из жизни.

«Раза три в неделю мои друзья и близкие слышат от меня фразу: «Ты не поверишь, что произошло! Ты не поверишь, чему я научилась!». И уже раз десять я слышала фразу: «София, с тебя и твоей жизни можно книгу писать!«», — объяснила Никитчук желание написать и издать автобиографию. И обратилась к поклонникам за помощью: «О чем бы вы хотели узнать в книге? Что больше интересно?»