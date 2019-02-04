София Никитчук пишет книгу о своей жизни для издательства «Эксмо»
22:47, 04 Февраль 2019
Фото: @nikitchuksofi
«Мисс Екатеринбург» и «Мисс Россия» подписала договор о издании биографии.
София Никитчук, завоевавшая титулы «Мисс Екатеринбург-2014, «Мисс мира-2015» и ставшая первой «Вице-мисс мира», заключила контракт с издательством «Эксмо». Красавица напишет книгу, в основу которой лягут истории из жизни.
«Раза три в неделю мои друзья и близкие слышат от меня фразу: «Ты не поверишь, что произошло! Ты не поверишь, чему я научилась!». И уже раз десять я слышала фразу: «София, с тебя и твоей жизни можно книгу писать!«», — объяснила Никитчук желание написать и издать автобиографию. И обратилась к поклонникам за помощью: «О чем бы вы хотели узнать в книге? Что больше интересно?»
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Несколько дней назад София Никитчук поедилась с подписчиками в Instagram списком книг, который она прочитала несколько лет назад и недавно перечитала. Это:
- «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова,
- «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера,
- «Гордость и предубеждение» Джейн Остин,
- «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери,
- «Триумфальная арка» и
- «Три товарища» Эриха Мария Ремарка,
- «Алые паруса» Александра Грина,
- «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома,
- «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма,
- «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
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