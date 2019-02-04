Московский театр поставит спектакль по мотивам «Петровых в гриппе»

Роман екатеринбургского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» лег в основу одноименной постановки московского «Гоголь-центра». Спектакль есть в анонсе театра на 2019 год.

Автором инсценировки выступит Кирилл Серебренников, режиссером — Элмар Сеньков. «Петровы — представители всего самого усредненного. Но если приглядеться к этой среднестатистической жизни, то выяснится, что их взаимоотношения, эмоции и проблемы выходят далеко за рамки посредственного и обыденного», — написано в анонсе постановки.

В мае за «Петровых в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников получил премию «Нацбест — 2018». Также в декабре прошлого года губернатор Евгений Куйвашев включил роман в список книг, которые он потом принес на аукцион «Екатерининской ассамблеи».