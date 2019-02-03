«Уральские пельмени» выступили против эпидемии гриппа

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На видео , выложенном в Instagram Сергея Ершова , юморист Дмитрий Брекоткин надевает медицинскую маску , а затем камера поворачивается к зрителям — зрители в Дворце молодежи тоже вооружаются средствами против вирусов.

ШоуУральские пельмени» отметились очередной яркой шуткой. На этот раз юмористы коснулись злободневной темы — эпидемии гриппа и ОРВИ в Екатеринбурге. Правдамемкоторый обыгралиУральские пельмени», уже утратил актуальность.