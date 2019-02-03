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«Уральские пельмени» выступили против эпидемии гриппа

10:00, 03 Февраль 2019
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Скрин из видео в Instagram Сергея Ершова
Артисты своеобразно, но с опозданием обыграли флешмоб в поддержку певицы Адель.
Шоу «Уральские пельмени» отметились очередной яркой шуткой. На этот раз юмористы коснулись злободневной темы — эпидемии гриппа и ОРВИ в Екатеринбурге. Правда, мем, который обыграли «Уральские пельмени», уже утратил актуальность.

На видео, выложенном в Instagram Сергея Ершова, юморист Дмитрий Брекоткин надевает медицинскую маску, а затем камера поворачивается к зрителям — зрители в Дворце молодежи тоже вооружаются средствами против вирусов.
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Шутка «Уральских пельменей» отсылает к флешмобу #AdeleChallenge, который проходил в соцсетях несколько недель назад. Дело в том, что певица Адель объявила об уходе со сцены, а поклонники пытались отговорить британку от решительного шага. Началось все с того, что под песню «Someone Like You» сперва показывался один мармеладный мишка, которому затем подпевало множество других. Это видео стало вирусным, и в интернете стали появляться аналогичные ролики. Так, в поддержку Адель выступили УГМК, «Автомобилист» и ресторатор Евгений Кексин.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Уральские пельмени
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