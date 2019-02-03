Телеканал Discovery снимет фильм о гибели туристов на перевале Дятлова
11:45, 03 Февраль 2019
Ранее Генпрокуратура РФ выступила с заявлением по поводу трагедии 60-летней давности.
Телеканал Discovery в 2019 году снимет фильм о гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя «Фонда памяти группы Дятлова» Юрия Кунцевича. По словам исследователя, журналисты сделают полуигровой-полухудожественный фильм. «Приехали девять артистов и съемочная группа, 5 февраля они поедут на съемки на перевал», — добавил Кунцевич.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года. До сих пор обстоятельства произошедшего до конца не выяснены, но версий — достаточно.
В этом году трагедии исполнилось 60 лет, поэтому тему снова стали обсуждать. Сначала «Фонд Памяти группы Дятлова» обнародовал сенсационный, по словам исследователей, документ, который указывает на криминальный характер произошедшего. Позднее с официальным заявлением выступила Генеральная прокуратура РФ: ведомство опровергло предположения «дятловцев» и пообещало устроить новое расследование трагедии. А телеканал ТВ-3 задумал снять сериал про загадочную гибель студентов.
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