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На классе: баскетбольный УГМК разгромил очередного соперника

20:44, 03 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба баскетбольного УГМК
«Лисицы» пока выигрывают во всех матчах чемпионата России.

Действующий чемпион России УГМК без труда разобрался с подмосковной «Спартой энд К» в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом: 87:48.

Самыми результативными игроками встречи стали центровые УГМК Мария Вадеева — 18 очков и 6 подборов, Бриттни Грайнер — 17 очков и 8 подборов и Джонквел Джонс — 16 очков и 6 подборов.

УГМК выиграл все встречи в текущем сезоне чемпионата России по баскетболу. Следующий матч подопечные Мигеля Мендеса проведут в рамках Евролиги, они примут дома французский «Бурж».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, баскетбол, БК УГМК
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