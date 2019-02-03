На классе: баскетбольный УГМК разгромил очередного соперника

Действующий чемпион России УГМК без труда разобрался с подмосковной «Спартой энд К» в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом: 87:48.

Самыми результативными игроками встречи стали центровые УГМК Мария Вадеева — 18 очков и 6 подборов, Бриттни Грайнер — 17 очков и 8 подборов и Джонквел Джонс — 16 очков и 6 подборов.

УГМК выиграл все встречи в текущем сезоне чемпионата России по баскетболу. Следующий матч подопечные Мигеля Мендеса проведут в рамках Евролиги, они примут дома французский «Бурж».