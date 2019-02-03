На «Екатеринбург Арене» проведут турнир по компьютерным играм

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« Екатеринбург Арену» , которая будет поддерживать температуру в +25 градусов. На этих выходных газон должны укрыть специальным материалом , который защитит траву от переохлаждения и ускорит таяние снега. Тем временем,Екатеринбург Арену» начали готовить к продолжению футбольного сезона. Гринкиперы уже включили систему подогревакоторая будет поддерживать температуру в +25 градусов. На этих выходных газон должны укрыть специальным материаломкоторый защитит траву от переохлаждения и ускорит таяние снега.

НаЕкатеринбург Арене» 16 февраля пройдут соревнования по компьютерным играм. Турнир проведет Музей компьютеров и видеоигрнаписал на Facebook его директор Сергей Мартьянов. На стадионегде проходили матчи чемпионата мира по футболупредлагают померяться силами в Fifa, Mortal Kombat и другие игры.