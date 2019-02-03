На «Екатеринбург Арене» проведут турнир по компьютерным играм
10:48, 03 Февраль 2019
Соревнования намечены на 16 февраля.
На «Екатеринбург Арене» 16 февраля пройдут соревнования по компьютерным играм. Турнир проведет Музей компьютеров и видеоигр, написал на Facebook его директор Сергей Мартьянов. На стадионе, где проходили матчи чемпионата мира по футболу, предлагают померяться силами в Fifa, Mortal Kombat и другие игры.
Тем временем, «Екатеринбург Арену» начали готовить к продолжению футбольного сезона. Гринкиперы уже включили систему подогрева, которая будет поддерживать температуру в +25 градусов. На этих выходных газон должны укрыть специальным материалом, который защитит траву от переохлаждения и ускорит таяние снега.
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