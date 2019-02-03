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Екатеринбургский дзюдоист снова взял бронзу на европейском турнире

17:00, 03 Февраль 2019
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Фото: Федерация дзюдо Свердловской области
Иван Долгих радует своих болельщиков не в первый раз.

Екатеринбургский дзюдоист Иван Долгих завоевал бронзовую медаль в рамках Открытого кубка Европы в Португалии. Об этом рассказали в Федерации дзюдо Свердловской области.

В первых боях екатеринбуржец одолел испанца и румына, но затем проиграл французскому спортсмену. В утешительных встречах Иван Долгих одержал победу над дзюдоистом из Португалии, а в борьбе за бронзовые медали — над азербайджанцем.

В ноябре 2018 года уральский спортсмен завоевал бронзу на молодежном Первенстве Европы в венгерском Дьере. Ранее Иван Долгих также выигрывал золото и бронзу на Кубке Европы.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, чемпионат Европы, дзюдо
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