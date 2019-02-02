Короли буллитов: «Автомобилист» снова держал интригу до последнего

Хоккейный клуб «Автомобилист» второй матч подряд довел до буллитов. Как и в матче с «Ак Барсом», екатеринбуржцы праздновали успех. В основное время домашняя встреча с подмосковным «Витязем» закончилась со счетом 1:1. Победу в серии буллитов принес точный бросок Найджела Доуса.

Теперь у «Автомобилиста» 87 очков. Клуб с берегов Исети продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. Ближайший преследователь — «Барыс» из Астаны — отстает на десять баллов. Будь матчи плей-офф завтра, «Авто» сразился бы с челябинским «Трактором».

Следующая встреча екатеринбуржцев снова пройдет в родных стенах — в 19:00 по местному времени начнется поединок против магнитогорского «Металлурга».