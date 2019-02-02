Екатеринбургский клуб стал 20-кратным чемпионом России

В решающем матче чемпионата России по индорхоккею, екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» победил со счетом 2:1. В первом тайме вперед вышли гости, забив после отличной комбинации с фланга. Сравнял счет Дмитрий Азаров, забив со штрафного. В начале второго тайма, он же забил с пенальти и вывел свою команду вперед.

Кульминацией матча стали последние три минуты матча, когда команда «Динамо-Электросталь» сначала играла в большинстве, вдобавок заменив вратаря на еще одного полевого игрока. А затем и пробив два штрафных подряд на последних секундах встречи, что в случае успеха позволило бы сравнять счет в матче. Но защитники и вратарь уральцев сумели отбиться, принести своей команде второе чемпионство подряд и 20-е за всю историю клуба.