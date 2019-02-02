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Екатеринбургский клуб стал 20-кратным чемпионом России

14:38, 02 Февраль 2019
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Фото: Илья Хамов
«Динамо-Строитель» одержал победу в решающем матче над принципиальным соперником из Электростали.

В решающем матче чемпионата России по индорхоккею, екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» победил со счетом 2:1. В первом тайме вперед вышли гости, забив после отличной комбинации с фланга. Сравнял счет Дмитрий Азаров, забив со штрафного. В начале второго тайма, он же забил с пенальти и вывел свою команду вперед.

Кульминацией матча стали последние три минуты матча, когда команда «Динамо-Электросталь» сначала играла в большинстве, вдобавок заменив вратаря на еще одного полевого игрока. А затем и пробив два штрафных подряд на последних секундах встречи, что в случае успеха позволило бы сравнять счет в матче. Но защитники и вратарь уральцев сумели отбиться, принести своей команде второе чемпионство подряд и 20-е за всю историю клуба.

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Итоговый счет «Динамо-Строитель» — «Динамо-Электросталь» 2:1.

Индорхоккей — зимняя разновидность хоккея на траве в зале. В игре принимают участие две команды, одновременно на поле находятся по шесть игроков в каждой.

Фото: Илья Хамов

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, спорт, индорхоккей
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