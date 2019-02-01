Жители Екатеринбурга объединятся, чтобы освободить братьев Кокориных
12:56, 01 Февраль 2019
Для Павла Мамаева подписи собирать не будут.
Екатеринбург вошел в список городов, где собирают подписи в поддержку Александра и Кирилла Кокориных, которые уже несколько месяцев сидят в СИЗО и ждут суда. Об этом говорится в инстаграме старшего из братьев.
«Дорогие друзья, из-за большого количества просьб точки сбора подписей теперь есть и в других городах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщают организаторы сбора. Свою подпись в поддержку Кокориных екатеринбуржцы могут поставить в кафе «Мамина Мама» в ТРЦ «Гринвич». На Павла Мамаева данная петиция не распространяется.
В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин (а также его брат Кирилл) ударно отметили десятилетие дружбы в Москве: они напали на водителя ведущей Первого канала, нанеся черепно-мозговую травму и сломав нос, а затем опальные футболисты устроили драку в кофейне, где стульями били чиновника Минпромторга. Мужчин арестовали, на протяжении нескольких месяцев они сидят в СИЗО.
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов взять футболистов к себе в команду, если те выйдут на свободу и станут свободными агентами. А бывший игрок «шмелей» Роман Павлюченко осудил коллег, но призвал адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию и не впадать в крайности.
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