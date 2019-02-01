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Жители Екатеринбурга объединятся, чтобы освободить братьев Кокориных

12:56, 01 Февраль 2019
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Фото: инстаграм Александра Кокорина
Для Павла Мамаева подписи собирать не будут.
Екатеринбург вошел в список городов, где собирают подписи в поддержку Александра и Кирилла Кокориных, которые уже несколько месяцев сидят в СИЗО и ждут суда. Об этом говорится в инстаграме старшего из братьев.

«Дорогие друзья, из-за большого количества просьб точки сбора подписей теперь есть и в других городах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщают организаторы сбора. Свою подпись в поддержку Кокориных екатеринбуржцы могут поставить в кафе «Мамина Мама» в ТРЦ «Гринвич». На Павла Мамаева данная петиция не распространяется.

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Дорогие друзья,из за большого колличества просьб ,точки сбора подписей теперь есть и в других городах,помимо Москвы и Санкт-Петербурга.Даты,адреса и время читаем нижe⬇️Вместе мы преодолеем всё!!!💪🏽🙏🏼 г.Москва м.Китай город, Центральный рынок, третий этаж кафе "ABSOLEM", адрес: Маросейка 4/2 с1. 12:00-22:00 ежедневно по 6 февраля. г.Санкт-Петербург, м.Гостинный двор, кафе "#Кофейня1" адрес: Невский проспект 54. 10:00-22:00 ежедневно по 6 февраля. г.Екатеринбург, ТЦ Гринвич, кафе "Мамина Мама" адрес: улица 8 марта д.46, 3 этаж. 3 г.Новосибирск м.Студенческая, проспект Карла Маркса д.47 кафе "Академия кофе". 2-3 февраля 15:30-18:30. г.Нижний Новгород площадь Минина и Пожарского д.11 кафе "Шоколадница". 2-3 февраля 14:00-18:00. г.Челябинск пр.Ленина 74, кафе "Имбирь". 2-3 февраля 14:00-16:00.

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин (а также его брат Кирилл) ударно отметили десятилетие дружбы в Москве: они напали на водителя ведущей Первого канала, нанеся черепно-мозговую травму и сломав нос, а затем опальные футболисты устроили драку в кофейне, где стульями били чиновника Минпромторга. Мужчин арестовали, на протяжении нескольких месяцев они сидят в СИЗО.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов взять футболистов к себе в команду, если те выйдут на свободу и станут свободными агентами. А бывший игрок «шмелей» Роман Павлюченко осудил коллег, но призвал адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию и не впадать в крайности.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Кокорин, Мамаев, Екатеринбург, сбор подписей, скандал
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