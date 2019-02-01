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Вратарь «Автомобилиста» рассказал о причинах успеха команды

18:13, 01 Февраль 2019
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Фото: hc-avto.ru
Екатеринбуржцы занимают первое место в Восточной конференции КХЛ.
Вратарь хоккейного «Автомобилиста» Якуб Коварж предположил, в чем заключается успех екатеринбургской команды. По словам чешского голкипера, коллектив стал стабильно побеждать из-за обновленного состава.

«Секрет успеха? Новая команда, новые легионеры в нападении. За два сезона состав Автомобилиста“ почти полностью поменялся. Посмотрим в конце сезона, как это скажется на команде. Пока я не хочу оценивать наши перспективы по ходу сезона. Но все стараются добиться успеха — и игроки, и тренеры. Главное, чтобы это принесло результаты в плей-офф», — сказал Якуб Коварж в интервью «Известиям».

Ранее ЕТВ разбирался, почему «Автомобилист» так разыгрался в нынешнем сезоне: во многом мы сошлись с Коваржем.

«Автомобилист» с 85 очками занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующая игра состоится в Екатеринбурге в субботу, 2 февраля. Команда с берегов Исети сойдутся с московским «Витязем» в 17:00 по уральскому времени.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, хоккей, Екатеринбург
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