Вратарь «Автомобилиста» рассказал о причинах успеха команды
18:13, 01 Февраль 2019
Екатеринбуржцы занимают первое место в Восточной конференции КХЛ.
Вратарь хоккейного «Автомобилиста» Якуб Коварж предположил, в чем заключается успех екатеринбургской команды. По словам чешского голкипера, коллектив стал стабильно побеждать из-за обновленного состава.
«Секрет успеха? Новая команда, новые легионеры в нападении. За два сезона состав „Автомобилиста“ почти полностью поменялся. Посмотрим в конце сезона, как это скажется на команде. Пока я не хочу оценивать наши перспективы по ходу сезона. Но все стараются добиться успеха — и игроки, и тренеры. Главное, чтобы это принесло результаты в плей-офф», — сказал Якуб Коварж в интервью «Известиям».
Ранее ЕТВ разбирался, почему «Автомобилист» так разыгрался в нынешнем сезоне: во многом мы сошлись с Коваржем.
«Автомобилист» с 85 очками занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующая игра состоится в Екатеринбурге в субботу, 2 февраля. Команда с берегов Исети сойдутся с московским «Витязем» в 17:00 по уральскому времени.
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