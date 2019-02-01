Вратарь «Автомобилиста» рассказал о причинах успеха команды

«Автомобилист» с 85 очками занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующая игра состоится в Екатеринбурге в субботу, 2 февраля. Команда с берегов Исети сойдутся с московским «Витязем» в 17:00 по уральскому времени.