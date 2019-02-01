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«Уральские пельмени» исполнили мечту свердловчанки

16:50, 01 Февраль 2019
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Фото: Александр Осипов
Девушка из Карпинска очень хотела пообщаться со своими кумирами.
Участники шоу «Уральские пельмени» пустили на свою репетицию девушку из Карпинска, которая мечтала о встрече с коллективом. Об этом в своем Instagram написал юморист Вячеслав Мясников.

«Дарья из Карпинска недавно загадала желание и написала письмо, что она хочет пообщаться сУральскими пельменями“. И вот, ее мечта сбылась. Она приехала к нам на репетиционную базу и посмотрела, как мы все вместе готовимся к новому концерту. Надеемся, что ей очень понравилось», — рассказал Вячеслав Мясников.

Юморист посоветовал подписчикам чаще мечтать и предложил написать в комментариях к посту свои желания. «Может, я исполню», — уточнил отколовшийся «Уральский пельмень».
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Друзья мои, кто сказал что мечты не должны сбываться? Не верьте им! Сейчас докажу. Дарья @kdkdda19 из Карпинска, недавно загадала желание и написала письмо, что она хочет пообщаться с "Уральскими пельменями". И вот ее мечта сбылась. Она приехала к нам на репетиционную базу и посмотрела, как мы все вместе готовимся к новому концерту. Надеемся что ей очень понравилось. Так что придумывайте себе мечты, верьте в них и, главное, делайте шаги им навстречу. И тогда ваши желания и мечты непременно сбудутся. А вы о чём мечтаете? Пишите. Может я исполню #юмор #екатеринбург #стс #шутка #шуткадня #комедия #смехотерапия #вячеславмясников #мясниковспасетмир #зайдивинстаграмятам

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Карпинск, мечта, Свердловская область , Екатеринбург, Уральские пельмени
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