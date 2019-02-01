«Уральские пельмени» исполнили мечту свердловчанки

Участники шоу « Уральские пельмени» пустили на свою репетицию девушку из Карпинска , которая мечтала о встрече с коллективом. Об этом в своем Instagram написал юморист Вячеслав Мясников.





«

недавно загадала желание и написала письмо

что она хочет пообщаться с

Уральскими пельменями“. И вот , ее мечта сбылась. Она приехала к нам на репетиционную базу и посмотрела

как мы все вместе готовимся к новому концерту. Надеемся , что ей очень понравилось», — рассказал Вячеслав Мясников.



