«Уральские пельмени» исполнили мечту свердловчанки
16:50, 01 Февраль 2019
Девушка из Карпинска очень хотела пообщаться со своими кумирами.
Участники шоу «Уральские пельмени» пустили на свою репетицию девушку из Карпинска, которая мечтала о встрече с коллективом. Об этом в своем Instagram написал юморист Вячеслав Мясников.
«Дарья из Карпинска недавно загадала желание и написала письмо, что она хочет пообщаться с „Уральскими пельменями“. И вот, ее мечта сбылась. Она приехала к нам на репетиционную базу и посмотрела, как мы все вместе готовимся к новому концерту. Надеемся, что ей очень понравилось», — рассказал Вячеслав Мясников.
Юморист посоветовал подписчикам чаще мечтать и предложил написать в комментариях к посту свои желания. «Может, я исполню», — уточнил отколовшийся «Уральский пельмень».
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