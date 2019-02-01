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Топ-5 новостей недели. Универсиада, карантин и огнетушитель

19:00, 01 Февраль 2019
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ рассказывает о событиях, которые будоражили уральскую столицу последние дни.
Екатеринбург впал в зимнюю спячку. Информационное поле неактивно, жизнь захватила рутина. Главной темой остаются преобразования в транспортной системе. Но что-то ведь происходило. Например, одно решение, которое сильно повлияет на будущее города

ЕТВ выбрал пять самых ярких событий недели и по традиции собрал их в одном коллаже. Попробуйте угадать все:

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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Страсти по маршруткам

История с отменой 024 маршрутки не утихала и на этой неделе. Мэрия Екатеринбурга обещала заменить автобус на Вторчермете маршрутом № 57А в понедельник. Отважный корреспондент ЕТВ дежурил на остановке все морозное утро, но так транспорт и не увидел: маршрутка вышла только в среду, а жителей заранее не предупредили.

Сегодня ЕТВ снова ловил «компенсирующие» автобусы — но уже на Сортировке. Получилось значительно удачнее: как и планировалось, 012 маршрутка вышла на дороги с интервалом в пять-шесть минут. Транспорт будет ходить от Академического до Сортировки (раньше — от Елизавета до Академического). Очередной шаг назад мэрии мы обсудили в интервью с замглавы по благоустройству Екатеринбурга Алексеем Бубновым. Вывод такой: транспортная реформа снова под угрозой срыва.

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Подарок к 300-летию

Прошлой осенью Екатеринбург во второй раз лишился шансов на столь вожделенное ЭКСПО — и город впал в депрессию. Но уже тогда, заранее, чиновники подготовили запасной аэродром — Универсиаду в 2023 году. Чтобы подсластить пилюлю. Ситуация оставалась в подвешенном состоянии вплоть до этой недели.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец наконец-то согласовала заявку уральской столицы на знаковое мероприятие, которое в свое время сделало Казань таким привлекательным и развитым городом. Ранее, по данным ЕТВ, Екатеринбург конкурировал за Универсиаду с Якутском. Но от одной страны в гонке может участвовать только один город, поэтому властям пришлось делать выбор. Теперь у нашей заявки вообще нет конкурентов, поэтому скорее всего 2023 год станет для города грандиозным: Екатеринбург отпразднует 300-летие с размахом. Быть может, и метрополитеном займутся…

«Пересадим екатеринбуржцев на общественный транспорт»

Внеплановые каникулы

Школьники Екатеринбурга впали в экстаз. Как минимум, те, которые не болеют. Мэр Александр Высокинский закрыл все образовательные учреждения города на карантин. Разгулявшиеся по уральской столице вирусы не оставляли иного выбора: в городе болеют десятками тысяч, эпидпорог превышен в два раза.

Дети будут сидеть дома всю следующую неделю, пока ситуация с гриппом и ОРВИ не улучшится. Впрочем, осчастливленных школьников никто не избавлял от дистанционного обучения. Мэр Высокинский, в свою очередь, после череды непопулярных действий решился добиться любви школьников. Пока непонятно, как ему это поможет.

Беги, наркоман, беги!

Один огнетушитель за три жизни

Житель Екатеринбурга вытащил из горящего дома двух девочек и мальчика. Мужчина проезжал на автомобиле мимо жилого дома и увидел дым. Геворг Аветисян заметил, что из окна кто-то машет руками и поспешил на помощь, разбил кирпичом дверь и спас детей.

Позднее МЧС наградили екатеринбуржца за смелость и неравнодушие — почетной грамотой и огнетушителем. «Какой ужас! Дайте орден герою!» — восклицали в соцсетях. С одной стороны, действительно как-то странно: человек спас три жизни, а получает за это огнетушитель. С другой, такая логика цинична: Геворг, как и всякий адекватный человек, не думал о подарках, когда лез в огонь и рисковал своей жизнью. Скорее всего, МЧС просто нечем было отблагодарить героя. И это уже совсем другая история.

Реквием по транспортной реформе

Мечта сбылась!

У всех людей в жизни случается ситуация, когда нужно выбирать. Много лет назад актриса из Екатеринбурга Яна Троянова предпочла репетицию с режиссером Василием Сигаревым (впоследствии — мужем) участию в шоу «Последний герой», о котором долгое время мечтала.

Вряд ли Троянова предполагала, что через 16 лет ее позовут ведущей на этот проект. Теперь актриса поедет на съемки на Филиппины со своей собакой Эми. Екатеринбурженка остановится в отеле на соседнем острове, откуда каждое утро ей предстоит на лодке добираться до места съемок. «Когда меня пригласили в проект ведущей, это была как будто подсказка от Вселенной:Ты была хорошей девочкой, ты сделала правильный выбор“», — говорит счастливая Яна Троянова.
Школоедение

Это были главные события недели в Екатеринбурге по версии ЕТВ. Хороших выходных!

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, новости, топ-5, Свердловская область , Екатеринбург
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