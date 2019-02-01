Топ-5 новостей недели. Универсиада, карантин и огнетушитель
ЕТВ выбрал пять самых ярких событий недели и по традиции собрал их в одном коллаже. Попробуйте угадать все:
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Страсти по маршруткам
Сегодня ЕТВ снова ловил «компенсирующие» автобусы — но уже на Сортировке. Получилось значительно удачнее: как и планировалось, 012 маршрутка вышла на дороги с интервалом в пять-шесть минут. Транспорт будет ходить от Академического до Сортировки (раньше — от Елизавета до Академического). Очередной шаг назад мэрии мы обсудили в интервью с замглавы по благоустройству Екатеринбурга Алексеем Бубновым. Вывод такой: транспортная реформа снова под угрозой срыва.
Подарок к 300-летию
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец наконец-то согласовала заявку уральской столицы на знаковое мероприятие, которое в свое время сделало Казань таким привлекательным и развитым городом. Ранее, по данным ЕТВ, Екатеринбург конкурировал за Универсиаду с Якутском. Но от одной страны в гонке может участвовать только один город, поэтому властям пришлось делать выбор. Теперь у нашей заявки вообще нет конкурентов, поэтому скорее всего 2023 год станет для города грандиозным: Екатеринбург отпразднует 300-летие с размахом. Быть может, и метрополитеном займутся…
Внеплановые каникулы
Школьники Екатеринбурга впали в экстаз. Как минимум, те, которые не болеют. Мэр Александр Высокинский закрыл все образовательные учреждения города на карантин. Разгулявшиеся по уральской столице вирусы не оставляли иного выбора: в городе болеют десятками тысяч, эпидпорог превышен в два раза.
Дети будут сидеть дома всю следующую неделю, пока ситуация с гриппом и ОРВИ не улучшится. Впрочем, осчастливленных школьников никто не избавлял от дистанционного обучения. Мэр Высокинский, в свою очередь, после череды непопулярных действий решился добиться любви школьников. Пока непонятно, как ему это поможет.
Один огнетушитель за три жизни
Житель Екатеринбурга вытащил из горящего дома двух девочек и мальчика. Мужчина проезжал на автомобиле мимо жилого дома и увидел дым. Геворг Аветисян заметил, что из окна кто-то машет руками и поспешил на помощь, разбил кирпичом дверь и спас детей.
Позднее МЧС наградили екатеринбуржца за смелость и неравнодушие — почетной грамотой и огнетушителем. «Какой ужас! Дайте орден герою!» — восклицали в соцсетях. С одной стороны, действительно как-то странно: человек спас три жизни, а получает за это огнетушитель. С другой, такая логика цинична: Геворг, как и всякий адекватный человек, не думал о подарках, когда лез в огонь и рисковал своей жизнью. Скорее всего, МЧС просто нечем было отблагодарить героя. И это уже совсем другая история.
Мечта сбылась!
Это были главные события недели в Екатеринбурге по версии ЕТВ. Хороших выходных!