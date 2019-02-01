Топ-5 новостей недели. Универсиада, карантин и огнетушитель

Школьники Екатеринбурга впали в экстаз. Как минимум, те, которые не болеют. Мэр Александр Высокинский закрыл все образовательные учреждения города на карантин. Разгулявшиеся по уральской столице вирусы не оставляли иного выбора: в городе болеют десятками тысяч, эпидпорог превышен в два раза.

Дети будут сидеть дома всю следующую неделю, пока ситуация с гриппом и ОРВИ не улучшится. Впрочем, осчастливленных школьников никто не избавлял от дистанционного обучения. Мэр Высокинский, в свою очередь, после череды непопулярных действий решился добиться любви школьников. Пока непонятно, как ему это поможет.