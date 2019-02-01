Про перевал Дятлова снимают сериал от автора «Полицейского с Рублевки»

«Это был самый тяжелый опыт написания сценария в моей жизни. Помимо той части, где мы имеем дело с замерзшими трупами, была и другая — где ребята живые, настоящие. Для меня это было, как бесконечный кошмарный день сурка: раз за разом я проживал с героями их последние дни, бежал по этому склону, замерзал — и все неизменно заканчивалось смертью, — рассказал Илья Куликов. — Я осознавал, что за каждым из персонажей скрываются настоящие люди, которые простились на этом перевале со своими только начавшимися жизнями. Но, как автор, я был бессилен что-то изменить в этой истории, и это было самое тяжелое. Сегодня есть много разных, в том числе мистических, теорий случившегося, но то, с чем реально пришлось столкнуться ее участникам, страшнее любых призраков или инопланетян».