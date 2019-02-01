Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Про перевал Дятлова снимают сериал от автора «Полицейского с Рублевки»

15:10, 01 Февраль 2019
fotka_pereval_djatlova_serial.png
Фото: ТВ-3
Первый мистический телеканал ТВ-3 представил тизер восьмисерийной киноленты, которая раскроет тайны того, что же произошло в горах Северного Урала 60 лет назад.
Историю девяти уральских лыжников, которые погибли в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, экранизируют в России. Эта загадочная трагедия, которая до сих пор не отпускает поклонников всего необъяснимого, легла в основу киносериала «Перевал Дятлова».
Эффект группы Дятлова. Истина будет лишней
История туристов, которые погибли 60 лет назад в горах Северного Урала, до сих пор не дает покоя исс
«Практически все персонажи от участников похода до прокурора Василия Темпалова — реальные люди, и их биографии воссозданы с документальной точностью, — рассказывают создатели сериала. — Вымышленными являются лишь главный герой, майор КГБ Олег Костин в исполнении Петра Федорова, и двое его приближенных. Действие киносериала развивается в двух временных пластах: нечетные серии рассказывают о работе следствия, четные раскрывают историю последнего похода Дятлова».
Сценарий «Перевала Дятлова» писал Илья Куликов, известный по работе над сериалами «Чернобыль. Зона отчуждения», «Глухарь» и «Полицейский с Рублевки». Он изучил не только закрытые материалы уголовного дела, заведенного 6 февраля 1959 года, и документы доследования, проводившегося в 2000-е годы. Создатели киноленты обещают раскрыть официальные выводы, к которым пришло следствие, и рассказать, что именно заставило группу студентов под руководством Игоря Дятлова срочно покинуть палатку и, оставив теплые вещи, в темноте бежать вниз по склону навстречу смерти.

Генрокуратура будет искать улики на перевале Дятлова в марте
В ведомстве категорически отвергли конспирологию в гибели туристов в 1959 году.

«Это был самый тяжелый опыт написания сценария в моей жизни. Помимо той части, где мы имеем дело с замерзшими трупами, была и другая — где ребята живые, настоящие. Для меня это было, как бесконечный кошмарный день сурка: раз за разом я проживал с героями их последние дни, бежал по этому склону, замерзал — и все неизменно заканчивалось смертью, — рассказал Илья Куликов. — Я осознавал, что за каждым из персонажей скрываются настоящие люди, которые простились на этом перевале со своими только начавшимися жизнями. Но, как автор, я был бессилен что-то изменить в этой истории, и это было самое тяжелое. Сегодня есть много разных, в том числе мистических, теорий случившегося, но то, с чем реально пришлось столкнуться ее участникам, страшнее любых призраков или инопланетян».

На экраны киносериал «Перевал Дятлова» выйдет в следующем году.
Авторы:
Семен Чирков
Что вы думаете о материале «Про перевал Дятлова снимают сериал от автора «Полицейского с Рублевки»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, сериал, кино, перевал Дятлова
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Афиша не для всех: отовариваем мечты и отправляемся на край снега
Развлечения
Афиша не для всех: отовариваем мечты и отправляемся на край снега
Традиционная подборка самых интересных и ярких событий уходящего и наступающего года от ЕТВ.