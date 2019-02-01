Футбольный «Урал» примет «Зенит» и ЦСКА дома в марте

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Так , в субботу , 2 марта , в рамках 18 тура к « шмелям» в гости приедут игроки питерского « Зенита». Начало встречи запланировано на 13:30 по местному времени. Через две недели , 16 марта , снова в Екатеринбурге«Урал» сыграет с ЦСКА , матч начнется в 16:00. Помимо этого , подопечные Дмитрия Парфенова померятся силами с грозненским Ахматом и « Ростовом», но обе игры пройдут на полях соперников. Отметим , что домашние матчи должны пройти на « Екатеринбург Арене», но никто не исключает вариант переноса: весна на Урале бывает непредсказуемой.





« Урала» со « Спартаком» в Екатеринбурге Ранее ответный матч четвертьфинала Кубка РоссииУрала» соСпартаком» в Екатеринбурге перенесли с 24 февраля на 7 марта. Сейчас оранжево-черные готовятся ко второй части сезона на Кипре.