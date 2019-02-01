Футбольный «Урал» примет «Зенит» и ЦСКА дома в марте
18:56, 01 Февраль 2019
Матчи должны пройти на «Екатеринбург Арене», но уральская весна может внести свои коррективы.
Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей на март. Согласно расписанию футбольный «Урал» сыграет два матча в Екатеринбурге, говорится на официальном сайте РПЛ.
Так, в субботу, 2 марта, в рамках 18 тура к «шмелям» в гости приедут игроки питерского «Зенита». Начало встречи запланировано на 13:30 по местному времени. Через две недели, 16 марта, снова в Екатеринбурге«Урал» сыграет с ЦСКА, матч начнется в 16:00. Помимо этого, подопечные Дмитрия Парфенова померятся силами с грозненским Ахматом и «Ростовом», но обе игры пройдут на полях соперников. Отметим, что домашние матчи должны пройти на «Екатеринбург Арене», но никто не исключает вариант переноса: весна на Урале бывает непредсказуемой.
Ранее ответный матч четвертьфинала Кубка России «Урала» со «Спартаком» в Екатеринбурге перенесли с 24 февраля на 7 марта. Сейчас оранжево-черные готовятся ко второй части сезона на Кипре.
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