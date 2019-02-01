Афиша не для всех: играем в хоккей и поздравляем Ельцина

С февраля Свердловская государственная академическая филармония начнет продавать абонементы на сезон 2019/2020. В стоимость абонемента войдет большинство филармонических концертов, среди которых фортепианный концерт Чайковского в исполнении Михаила Плетнева, «Steinway-вечера: Эксперименты и сенсации» с участием Люки Дебарга, «Плот медузы» Холлигера Хенца и многое другое. Разнородная публика сможет выбрать для себя и джазовую, и органную музыку, найти удовольствие в хоровом или квартетном звучании.

Что: продажа абонементов на сезон 2019/2020 в филармонии

Где: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Когда: с 1 февраля

Сколько: от 550 рублей, выбирайте на сайте