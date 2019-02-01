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Афиша не для всех: играем в хоккей и поздравляем Ельцина

07:00, 01 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Представляем вашему вниманию традиционную подборку мероприятий в Екатеринбурге.
Зима крепко заключила Екатеринбург в свои объятия. С конца недели обещают похолодание, но сидеть дома у телевизора, конечно же, не вариант. Четыре стены не обеспечат вам таких эмоций, как досуговые учреждения Екатеринбурга. Лучше провести время с пользой в уютном театре, на трибуне стадиона или на уроке по макияжу. ЕТВ составил подборку мероприятий, которые развлекут вас в ближайшее время и не только. Выбирайте!
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История туристов, котрые погибли 60 лет назад в горах Северного Урала.

Абонементы на классику

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Фото: pixabay

С февраля Свердловская государственная академическая филармония начнет продавать абонементы на сезон 2019/2020. В стоимость абонемента войдет большинство филармонических концертов, среди которых фортепианный концерт Чайковского в исполнении Михаила Плетнева, «Steinway-вечера: Эксперименты и сенсации» с участием Люки Дебарга, «Плот медузы» Холлигера Хенца и многое другое. Разнородная публика сможет выбрать для себя и джазовую, и органную музыку, найти удовольствие в хоровом или квартетном звучании.

Что: продажа абонементов на сезон 2019/2020 в филармонии
Где: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)
Когда: с 1 февраля
Сколько: от 550 рублей, выбирайте на сайте

Свердловский заключенный обманул клиентов банка на 1,7 миллиона рублей
Мужчина переписывался с клиентами и предлагал им погасить кредит на специальных условиях. 

День рождения Ельцина

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Фото: сайт Ельцин Центра

Ельцин Центр основательно подготовился ко дню рождения первого президента России и решил закатить праздник в его честь. В первый день февраля на площадках Ельцин Центра пройдут фотоэкскурсии, концерт джаз-хора, музыкально-просветительские выступление. Кроме того, участникам праздничной вечеринки в ресторане «Барборис» обещают напиток и кусочек торта от шефа Андрея Бова. Будет вкусно, интересно и весело.

Что: день рождения Бориса Ельцина
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 1 февраля с 12:00
Сколько: платно и бесплатно, точно узнать можно здесь

Стали известны новые подробности гибели группы Дятлова
Исследователи, которые занимаются делом много лет, обнаружили эксклюзивные документы.

«Алиса» в стране чудес

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Фото: vk.com/alisaband

В 2018 году группе «Алиса» исполнилось 35 лет. За время существования исполнители выпустили 20 альбомов, а их музыка стала саундтреком к более чем третьвековой истории России. Заключительные аккорды юбилейного тура прозвучат на концертных площадках обеих столиц и в Екатеринбурге. Если вы поклонник «Алисы», который не знает, как провести пятничный вечер, у вас еще есть шанс скрасить последний будний день.

Что: концерт группы «Алиса»
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 1 февраля в 19:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты здесь

В ледовом городке Екатеринбурга побывали 600 тысяч человек
В мэрии отметили удачный ход с живой елкой.

Индорхоккей на Вторчермете

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Фото: vk.com/dinamo_ekb

В Екатеринбурге пройдет заключительный тур Чемпионата России по индорхоккею. Этот вид спорта представляет собой разновидность хоккея на траве. Как правило, площадка для игры похожа на гандбольную — 20 на 40 метров. В каждой команде должно быть по шесть игроков, тогда как в обычном хоккее на траве — 11.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Чкаловский» в пятницу и субботу сойдутся команды «Динамо-Строитель», «Динамо-Электросталь», «Динамо-2», «УОР1». Приходите болеть за хоккеистов! А для ленивых организаторы обещают провести трансляцию в соцсетях.

Что: индорхоккей в Екатеринбурге
Где: ФОК «Чкаловский» (ул. Санаторная, 24)
Когда: 1–2 февраля
Сколько: бесплатно, расписание матчей смотрите здесь

Лучше переждать: свердловских водителей предупредили о лютых морозах
Местами температура опустится до -37.

Креативный мейк-ап

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Фото: vk.com/skobelin_mu

Студия Василия Скобелина проведет урок по креативному макияжу для любительниц экспериментов. «Макияж — это как одежда для лица, неправильно посаженное платье будет уродовать, также как и неправильно посаженный макияж», — говорит создатель студии. Важно не испортить свою естественную красоту и не стать похожей на клоуна. О том, как эффектно выглядеть на вечеринках и любых неформальных мероприятиях, узнаем в субботу.

Что: урок по креативному макияжу
Где: студия Василия Скобелина (ул. Добролюбова, 16)
Когда: 2 февраля в 15:00
Сколько: бесплатно, по предварительной записи

Свердловские школьники провели акцию совести против кражи люков
В Первоуральске оставили без крышек 17 колодцев.

Игра «лисиц»

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Фото: vk.com/informalsitebcummc

Баскетбольный клуб УГМК сыграет в начале февраля на арене ДИВСа в рамках регулярного этапа Премьер-лиги. В ближайшее воскресенье «лисицы» встретятся с командой из города Видное «Спарта& К». Если сравнить результаты обеих команд, то преимущество явно на стороне екатеринбурженок: 103,6 очков против 67,3, 13,5 потерь против 16,6.

Прошлый матч в рамках Премьер-лиги завершился в пользу УГМК. Свердловчанки победили курскую «Инвенту» с перевесом в 37 очков.

Что: игра БК УГМК — Спарта& К
Где: ДИВС (ул. Олимпийская набережная, 3)
Когда: 3 февраля в 16:30
Сколько: 50-300 рублей, билеты здесь

Для родителей екатеринбургских первоклассников составили инструкцию
Чтобы портал Госуслуг выжил, ночью заблокируют часть его функций.

Big Love Show

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Фото: vk.com/bigloveshow

Праздник Love Radio, который ежегодно собирает десятки слушателей со всей России, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в холодном феврале. Организаторы обещают уникальный звездный лайн-ап, мощный драйв и запредельные эмоции, которые согреют зрителей и запомнятся еще на год до следующего Love Big Show.

Что: праздник Big Love Show
Где: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2)
Когда: 10 февраля в 19:00
Сколько: 1600-3500 рублей, билеты здесь

Карантин по гриппу в Екатеринбурге продлится минимум неделю
Эпидпорог превышен в два раза. 

Искренность Рубальской

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Фото: pixabay

Поэтический вечер Ларисы Рубальской «Очередь за счастьем» настроит слушателей на искренность и доброту к другим. Не случайно ее стихи стали шлягерами, которые позволяют поверить в высокие чувства. В строчках, написанных Рубальской, — женские судьбы. Они могут быть счастливыми или драматичными, но в любом случае не оставят никого равнодушным. Каждое стихотворение поэтессы представляет собой маленькую историю любви, о которой сказано далеко не все.

Что: поэтический вечер Ларисы Рубальской
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 13 февраля в 19:00
Сколько: 1200-2500 рублей, билеты здесь

Свердловским министерствам придется проверять мусор
Ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о строительстве экотехнопарков.

Отчаяннные авантюристы

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Фото предоставлено организаторами

В жизни героинь спектакля «Авантюристы поневоле» все шло хорошо, пока однажды они не предложили съесть пирожок мужчине, который пришел менять окна. Он падает замертво, а женщинам приходится решать, как избавиться от тела. Но неожиданно в гости приходят племянники, которые заставляют волноваться еще больше…

Что: спектакль «Авантюристы поневоле»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 14 февраля в 19:00
Сколько: 1200-6000 рублей, билеты приобретайте здесь

В охраняемую больницу в Зеленой роще пропустили подростка
ЕТВ разобрался, как на территорию объекта, за которым должно следить ЧОП, попал человек.

Танцовщик с татуировками

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Фото: vk.com/sergei.polunin

Артист балета Сергей Полунин и солисты ведущих театров Европы впервые представят в России совместный проект SACRE. В его основе — балет Стравинского «Весна священная».

Сергей Полунин имеет большой опыт. Он звезда королевского балета в Лондоне, победитель конкурса «Большой балет» на канале «Культура». Кроме того, артист принял участие в съемках клипа Take me to church, после которого о танцовщике с татуировками узнал весь мир. Затем в 2017–2018 годах он стал героем фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Танцовщик».

Что: спектакль SACRE
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 17 февраля в 19:00
Сколько: 2500-7000 рублей, билеты тут

Шахрин дал советы будущему директору ЦПКиО
Музыкант надеется, что история с «патриотическим парком» больше не повторится.

Любовная кадриль

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Фото: afisha.yandex.ru

Герои курьезного спектакля «Кадриль» поругались со своими вторыми половинами и решили поменяться друг с другом. Как говорится, у соседа жена красивее. В итоге перетасовали свои семьи, а как вернуть на место, не знают. Что же случится с мужьями и женами, которые наворотили дел, зрители увидят в феврале.

Что: комедия «Кадриль»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 20 февраля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты тут

Из-за лжеминеров в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр
Сотрудники офисов вышли на улицы.

Оголенные нервы

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Фото: vk.com/motmusic

Матвей Мельников, известный под псевдонимом МОТ, растопит лед в сердцах екатеринбуржцев в конце февраля. Исполнитель увлекся хип-хопом еще в девятом классе, и увлечению не помешала ни учеба, ни танцы. В 2009 году МОТ попал в топ-40 участников конкурса «Битва за респект», а в 2011 выступал в Лужниках на Первом международном хип-хоп саммите. Пятый альбом «Наизнанку» музыкант презентовал на больших площадках Питера и Москвы. «17 песен. Мои 17 мгновений весны. Чувства обнаженные. Нервы оголенные», — говорит об альбоме Мельников. Эти песни уральцы смогут услышать вживую.

Что: концерт МОТ
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: от 1800 рублей, билеты здесь

Свердловчане получили десять миллионов международных посылок за год
Половина международного трафика пришлась на Екатеринбург.

Лирический шансон

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Фото предоставлено организаторами

Баллады, плясовые песни, композиции с элементами хип-хопа — все эти слова про Сергея Трофимова. Шансонье всегда готов радовать и удивлять поклонников новыми выдумками, поэтому он вновь приезжает в Екатеринбург, чтобы исполнить для жителей и гостей города старые хиты и песни из нового альбома.

Что: концерт Сергея Трофимова
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1200-4500 рублей, билеты здесь

«Что это, Бендер?»: министр Смирнов пошутил про мусорную реформу
Свердловский глава ЖКХ представил будущее с помощью «Футурамы».

Хип-хоп с Bumble Beezy

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Фото: vk.com/bumblebeezygroup

Российский хип-хоп исполнитель из Санкт-Петербурга, который известен как «шмель» [от английского слова «bumblebee» — прим. ЕТВ], презентует слушателям новый альбом «111111» в рамках тура PREDATOUR. Отличительная черта его творчества — фаст-флоу [чтение песен в ускоренном ритме — прим. ЕТВ], которому Bumble Beezy научился у любимых реперов Tech N9ne и Kool Savas. В конце февраля екатеринбургские поклонники смогут потренировать фаст-флоу прямо на концерте «шмеля» в Доме Печати.

Что: концерт Bumble Beezy
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 24 февраля в 19:00
Сколько: 900-12000 рублей, билеты по ссылке

Тарифы на мусор в Свердловской области могут снизить на 20%
Операторов хотят освободить от НДС.

Триумфальная арка

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Фото: afisha.yandex.ru

Спектакль по мотивам одноименного романа Ремарка о любви к женщине, чувстве долга и подвигах человека во время оккупации увидят жители уральской столицы. Режиссер Лев Рахлин покажет свое видение истории, актеры по-новому раскроют образы главных героев «Триумфальной арки», а сюжет напомнит зрителям, что такое честь и достоинство.

Что: спектакль «Триумфальная арка»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты здесь

Епархия готова отказаться от зданий трех колледжей в Екатеринбурге
Мировое соглашение уже направили РПЦ и МУГИСО.

В календарик запишите, пожалуйста!

Электроника из Ирландии

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Фото: vk.com/club180141

Ирландец VNV Nation выступит в Екатеринбурге с альбомом Noire. Выступления Ронана Харриса совмещают поэтическую лирику с танцевальными битами и инди-электроникой. Кроме того, в репертуар VNV Nation входят баллады и фрагменты пост-классических саундтреков. Три предыдущих альбома исполнителя достигли топ-10 чартов в Германии и попали в топ-5 по версии Billboard в Америке.

Что: концерт VNV Nation
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты можно приобрести по ссылке

Екатеринбургские баскетболистки уступили соперницам из Праги
«Лисицы» дважды сокращали отставание до девяти очков, но сделать что-то большее не удалось.

Простое число

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Фото: wikipedia

Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы«Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы«Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника«Мы не спали, мы снились».

Что: концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь

Надеемся, вы нашли себе что-нибудь по вкусу. Приятных выходных!

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Афиша не для всех, афиша, концерт, Екатеринбург, хоккей на траве, баскетбол, музыка, театр
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