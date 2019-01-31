В Свердловской филармонии начнут продавать абонементы на новый сезон

Свердловская государственная академическая филармония начинает продажу абонементов на сезон 2019/2020. Билеты можно будет купить уже сегодня в полночь.

В филармонии отметили, что большую часть предстоящих концертов включили в абонементы. Их составители пообещали, что найти концерт по вкусу смогут любители разной музыки: программы подойдут для фанатов джаза, органной музыки или любителей гитары. Также абонемент для себя найдут поклонники квартетного или хорового звучания. «Наша публика разнородна, поэтому филармония строит свой концертный сезон на балансе программ для нового слушателя и меломанов с многолетним филармоническим стажем», — говорит руководитель управления творческой деятельности Рустем Хасанов.