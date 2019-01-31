В Свердловской филармонии начнут продавать абонементы на новый сезон
Свердловская государственная академическая филармония начинает продажу абонементов на сезон 2019/2020. Билеты можно будет купить уже сегодня в полночь.
В филармонии отметили, что большую часть предстоящих концертов включили в абонементы. Их составители пообещали, что найти концерт по вкусу смогут любители разной музыки: программы подойдут для фанатов джаза, органной музыки или любителей гитары. Также абонемент для себя найдут поклонники квартетного или хорового звучания. «Наша публика разнородна, поэтому филармония строит свой концертный сезон на балансе программ для нового слушателя и меломанов с многолетним филармоническим стажем», — говорит руководитель управления творческой деятельности Рустем Хасанов.
В новом сезоне слушателей ждут много сюрпризов. Это и китайская пианистка Клер Хуанси, которая выступит в серии дирижера Дмитрия Лисса со своим соперником Вадимом Холоденко. Это и звезда оперной барочной сцены Юлия Лежнева, и французский музыкант Люка Дебарг, и Михаил Плетнев с фортепианным концертом Чайковского. Главной премьерой сезона станет «Плот Медузы» Холлигера Хенца, который прозвучит на фестивале «Евразия».
Также сезон 2019/2020 богат юбилеями композиторов: Шопена, Шумана, Чайковского, Денисова, Гаврилина. Их музыку включили в абонементные программы.
Напомним посетителям Свердловской филармонии, что продажа на сайте начинается на десять часов раньше, чем в кассе. Полный перечень абонементов и их стоимость смотрите здесь.