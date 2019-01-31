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Королева без прикрас. Фильм, который претендует на десять «Оскаров»

19:00, 31 Январь 2019
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Фото: «Кинопоиск»
ЕТВ рассказывает о неочевидной исторической драме «Фаворитка», которой восторгаются кинокритики со всего мира.

Исторические фильмы в России, зачастую подвергаются жесткому цензу со стороны «патриотической общественности». Особенно, когда дело касается сакральных и любимых отдельными группами фигур. Как правило, критики не идут дальше поверхностного обзора осуждаемого, да и то не замечают важные маркеры, типа «основано на реальных событиях» или «комедия». Основной аргумент — над историей нельзя смеяться, нельзя показывать ее в альтернативном (не общепризнанном) свете; реальном, но неприглядном.

Страшно представить, какое информационное землетрясение случилось бы, будь королева Анна русской, а фильм «Фаворитка» отечественным. Пусть события и происходили в далеком ХVIII веке, вряд ли наши люди спокойно отреагировали бы на такое «переписывание истории, искажение фактов и издевательство над честным именем последнего монарха династии Стюартов». И тут не без сравнения с последним императором династии Романовых Николаем II и фильмом «Матильда» Алексея Учителя.

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Фото: «Кинопоиск»

Черная историческая комедия-драма Йоргоса Лантимоса повествует о событиях начала 18-го столетия в Великобритании: королева Анна тяжело больна, а ее страна воюет с Францией. За Анной приглядывает герцогиня Мальборо, Сара Черчилль, фаворитка ее Высочества. Она же, фактически, управляет Британией, покуда королева страдает подагрой. Расстановка сил при дворе меняется, когда в королевство приезжает бедная (но с благородными корнями) родственница герцогини — Эбигейл. Карьерный рост от служанки до фаворитки проходит непросто, но довольно быстро.

Фильм «Фаворитка» безусловно увлекателен. Это не тривиальное историческое кино, которое изрядно утомило взыскательного зрителя. Режиссер Лантимос известен своим нестандартным подходом к изображению истории на экране, поэтому люди, которые целенаправленно идут на «Фаворитку», должны понимать, на что подписываются.

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Фото: «Кинопоиск»

Грек смело жонглирует историческими фактами, добавляя им пикантных подробностей, которых в действительности не было. Например, королева Анна была беременной 17 раз: 12 детей родились мертвыми и только один дожил до 11-летнего возраста. В фильме показано, что в память об умерших детях у королевы в спальне живут 17 кроликов — этого, конечно не было. Несчастные беременности сильно подорвали здоровье Анны: фильм как раз и описывает эпизод жизни, когда королева изнывает от приступов подагры. Анну показывают совершенно беспомощной: в таком состоянии правителей редко показывают в кино.

Другой дискуссионный момент — многочисленные сцены лесбийской любви фавориток с Анной: сначала — Сары, потом — Эбигейл. Исторических подтверждений этим фактам нет, но смотрится весьма органично. Согласно истории девушки действительно соперничали за роль фаворитки, но и здесь Лантимос от себя добавил. Но. обойдемся без спойлеров.

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Фото: «Кинопоиск»

«Фаворитка» — смешное кино, местами уморительное, полное острот и шуточных реплик. Например:

— Вы пришли меня соблазнять или насиловать?»
— Что вы, я же джентльмен!
1 Значит насиловать.

В «Фаворитке» очевидный сюр и абсурд бок о бок уживаются с реальными историческими фактами и подлинным реализмом. Тем не менее, черный британский юмор не делает картину безвкусной. Фильм полон прекрасного — взять хотя бы красоту костюмов — да так, что два часа проходят незаметно.

Нельзя не сравнить фильм Йоргоса Лантимоса с недавней нашумевшей трагикомедией «Смерть Сталина». Конечно, «Фаворитка» стоит на несколько голов выше более простого и пошлого фильма Армандо Ианнуччи. Вместе с тем, посыл обеих картин един: над историей можно смеяться. И все же не покидает ощущение, выраженное в начале текста: «Фаворитка» едва бы вышла в российский прокат, будь она плодом отечественной истории.

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Фото: «Кинопоиск»

Картина претендует — ни много, ни мало — на десять «Оскаров». В «Фаворитке» главенствуют женщины, мужчины же показаны мелкими и слабыми. Такая расстановка сил, к слову, хорошо вписывается в текущую голливудскую повестку. Но если это мое, авторское заблуждение, фильм все равно заслуживает высоких слов и похвалы. За смелость и самобытность. Причем — и то, и другое вышло исключительно удачно.

ЕТВ благодарит кинотеатр «Пассаж Синема» за возможность увидеть фильм «Фаворитка» одними из первых.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
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