Королева без прикрас. Фильм, который претендует на десять «Оскаров»
Исторические фильмы в России, зачастую подвергаются жесткому цензу со стороны «патриотической общественности». Особенно, когда дело касается сакральных и любимых отдельными группами фигур. Как правило, критики не идут дальше поверхностного обзора осуждаемого, да и то не замечают важные маркеры, типа «основано на реальных событиях» или «комедия». Основной аргумент — над историей нельзя смеяться, нельзя показывать ее в альтернативном (не общепризнанном) свете; реальном, но неприглядном.
Страшно представить, какое информационное землетрясение случилось бы, будь королева Анна русской, а фильм «Фаворитка» отечественным. Пусть события и происходили в далеком ХVIII веке, вряд ли наши люди спокойно отреагировали бы на такое «переписывание истории, искажение фактов и издевательство над честным именем последнего монарха династии Стюартов». И тут не без сравнения с последним императором династии Романовых Николаем II и фильмом «Матильда» Алексея Учителя.
Фото: «Кинопоиск»
Фильм «Фаворитка» безусловно увлекателен. Это не тривиальное историческое кино, которое изрядно утомило взыскательного зрителя. Режиссер Лантимос известен своим нестандартным подходом к изображению истории на экране, поэтому люди, которые целенаправленно идут на «Фаворитку», должны понимать, на что подписываются.
Фото: «Кинопоиск»
Грек смело жонглирует историческими фактами, добавляя им пикантных подробностей, которых в действительности не было. Например, королева Анна была беременной 17 раз: 12 детей родились мертвыми и только один дожил до 11-летнего возраста. В фильме показано, что в память об умерших детях у королевы в спальне живут 17 кроликов — этого, конечно не было. Несчастные беременности сильно подорвали здоровье Анны: фильм как раз и описывает эпизод жизни, когда королева изнывает от приступов подагры. Анну показывают совершенно беспомощной: в таком состоянии правителей редко показывают в кино.
Другой дискуссионный момент — многочисленные сцены лесбийской любви фавориток с Анной: сначала — Сары, потом — Эбигейл. Исторических подтверждений этим фактам нет, но смотрится весьма органично. Согласно истории девушки действительно соперничали за роль фаворитки, но и здесь Лантимос от себя добавил. Но. обойдемся без спойлеров.
Фото: «Кинопоиск»
«Фаворитка» — смешное кино, местами уморительное, полное острот и шуточных реплик. Например:
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Вы пришли меня соблазнять или насиловать?»
— Что вы, я же джентльмен!
1 Значит насиловать.
В «Фаворитке» очевидный сюр и абсурд бок о бок уживаются с реальными историческими фактами и подлинным реализмом. Тем не менее, черный британский юмор не делает картину безвкусной. Фильм полон прекрасного — взять хотя бы красоту костюмов — да так, что два часа проходят незаметно.
Нельзя не сравнить фильм Йоргоса Лантимоса с недавней нашумевшей трагикомедией «Смерть Сталина». Конечно, «Фаворитка» стоит на несколько голов выше более простого и пошлого фильма Армандо Ианнуччи. Вместе с тем, посыл обеих картин един: над историей можно смеяться. И все же не покидает ощущение, выраженное в начале текста: «Фаворитка» едва бы вышла в российский прокат, будь она плодом отечественной истории.
Фото: «Кинопоиск»
ЕТВ благодарит кинотеатр «Пассаж Синема» за возможность увидеть фильм «Фаворитка» одними из первых.