Королева без прикрас. Фильм, который претендует на десять «Оскаров»

Исторические фильмы в России, зачастую подвергаются жесткому цензу со стороны «патриотической общественности». Особенно, когда дело касается сакральных и любимых отдельными группами фигур. Как правило, критики не идут дальше поверхностного обзора осуждаемого, да и то не замечают важные маркеры, типа «основано на реальных событиях» или «комедия». Основной аргумент — над историей нельзя смеяться, нельзя показывать ее в альтернативном (не общепризнанном) свете; реальном, но неприглядном.

Страшно представить, какое информационное землетрясение случилось бы, будь королева Анна русской, а фильм «Фаворитка» отечественным. Пусть события и происходили в далеком ХVIII веке, вряд ли наши люди спокойно отреагировали бы на такое «переписывание истории, искажение фактов и издевательство над честным именем последнего монарха династии Стюартов». И тут не без сравнения с последним императором династии Романовых Николаем II и фильмом «Матильда» Алексея Учителя.