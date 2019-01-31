Юрий Быков представит свой «Завод» в Екатеринбурге
17:34, 31 Январь 2019
Режиссер приедет в шесть городов на премьеру фильма.
Режиссер Юрий Быков приедет на премьеру фильма «Завод» в Екатеринбург. Показ состоится в ТРЦ «Алатырь» 7 февраля в 19:30. Анонс предстоящей встречи размещен в официальной группе Юрия Быкова во «ВКонтакте». Организаторы обещает, что после просмотре режиссер обсудит фильм со зрителями.
Триллер «Завод» рассказывает о пятерых рабочих, которые остались без денег после банкротства предприятия. Они берут в заложники местного олигарха и требуют за него выкуп.
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