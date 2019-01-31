Юрий Быков представит свой «Завод» в Екатеринбурге

Режиссер Юрий Быков приедет на премьеру фильма « Завод» в Екатеринбург. Показ состоится в ТРЦ « Алатырь» 7 февраля в 19:30. Анонс предстоящей встречи размещен в официальной группе Юрия Быкова во « ВКонтакте». Организаторы обещает , что после просмотре режиссер обсудит фильм со зрителями.



