Екатеринбургские баскетболистки уступили соперницам из Праги

Баскетбольный клуб УГМК проиграл пражским соперницам в 11 туре группового этапа Евролиги. «Лисицам» удалось добиться минимального преимущества в первой четверти — девушки опередили УСК на три очка. Но на этом счастье закончилось.

Вторая четверть показала, что хозяйки матча гораздо сильнее. Пражская команда перехватила инициативу и к середине игры добилась преимущества — 44:41. Во второй половине матча УСК усилил натиск и увеличил отставание УГМК до 15 очков. Пражскую команду это настолько воодушевило, что она до финальной сирены не давала екатеринбурженкам реабилитироваться. Максимум, на что хватило баскетболисток УГМК, — это сократить отставание до девяти очков дважды. В итоге победа все равно осталась за УСК. Конечный счет — 82:73.

Но этот проигрыш не испортил репутацию подопечных Мигеля Мендеса. Свердловчанки возглавляют турнирную таблицу группы «А». Ранее они уже обеспечили себе выход в плей-офф. Следующая встреча в рамках Евролиги состоится в среду, 6 февраля, с французским «Буржем».