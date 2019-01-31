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Екатеринбургские баскетболистки уступили соперницам из Праги

08:30, 31 Январь 2019
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Фото: БК УГМК
«Лисицы» дважды сокращали отставание до девяти очков, но сделать что-то большее не удалось.

Баскетбольный клуб УГМК проиграл пражским соперницам в 11 туре группового этапа Евролиги. «Лисицам» удалось добиться минимального преимущества в первой четверти — девушки опередили УСК на три очка. Но на этом счастье закончилось.

Вторая четверть показала, что хозяйки матча гораздо сильнее. Пражская команда перехватила инициативу и к середине игры добилась преимущества — 44:41. Во второй половине матча УСК усилил натиск и увеличил отставание УГМК до 15 очков. Пражскую команду это настолько воодушевило, что она до финальной сирены не давала екатеринбурженкам реабилитироваться. Максимум, на что хватило баскетболисток УГМК, — это сократить отставание до девяти очков дважды. В итоге победа все равно осталась за УСК. Конечный счет — 82:73.

Но этот проигрыш не испортил репутацию подопечных Мигеля Мендеса. Свердловчанки возглавляют турнирную таблицу группы «А». Ранее они уже обеспечили себе выход в плей-офф. Следующая встреча в рамках Евролиги состоится в среду, 6 февраля, с французским «Буржем».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Евролига, спорт, баскетбол, БК УГМК, Екатеринбург
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