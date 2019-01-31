«Что это, Бендер?»: министр Смирнов пошутил про мусорную реформу
10:04, 31 Январь 2019
Свердловский глава ЖКХ представил будущее с помощью «Футурамы».
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов пошутил про мусорную реформу с помощью «Футурамы». Он опубликовал на своей странице в инстаграм картинку с героем сатирического сериала Бендером, который пытается спастись от неопознанных объектов. На вопрос «Что это Бендер?» он отвечает, что в них летят шары из неразложившихся подгузников. А случилась такая катастрофа, потому что человеки не провели мусорную реформу.
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Мусорная реформа стартовала по всей стране с 1 января 2019 года. Многие жители начали критиковать ее за возросшие тарифы на вывоз ТКО: Для жителей Екатеринбурга это 148,6 рубля за каждого человека, прописанного в квартире. Министр рассказал, что цена на услугу увеличилась, чтобы избавиться от несанкционированных свалок. Планируется, что к концу 2019 мусор придется сортировать на органический и неорганический. Через четыре года должны построить мусороперерабатывающий завод.
ЕТВ уже отвечал на самые важные вопросы по мусорной реформе. Читайте здесь.
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