«Что это, Бендер?»: министр Смирнов пошутил про мусорную реформу

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов пошутил про мусорную реформу с помощью « Футурамы». Он опубликовал на своей странице в инстаграм картинку с героем сатирического сериала Бендером , который пытается спастись от неопознанных объектов. На вопрос « Что это Бендер?» он отвечает , что в них летят шары из неразложившихся подгузников. А случилась такая катастрофа , потому что человеки не провели мусорную реформу.