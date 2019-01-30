Из романа Алексея Иванова «Пищеблок» сделают сериал
18:54, 30 Январь 2019
Очередная книга уральского писателя будет экранизирована.
Роман екатеринбургского писателя Алексея Иванова «Пищеблок» станет основой для одноименного сериала от кинокомпании «Среда». Об этом рассказала продюсер Иванова Юлия Зайцева.
Роман «Пищеблок» вышел в середине ноября в «Редакции Елены Шубиной» и сразу привлек внимание кинематографистов. За два месяца Иванов получил девять предложений об экранизации. Мы благодарны всем компаниям, которые оценили кинопотенциал книги. Предполагается, что съемки восьмисерийного сериала начнутся в следующем году.
Генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало заявил, что в «Пищеблоке» есть все, чтобы собрать у экранов или дисплеев разные поколения.
Алексей Иванов прославился благодаря своим романам про Урал. В 2014 году он написал роман «Ебург» о современной истории Екатеринбурга — политиках, бизнесменах, криминальном мире и культуре. Годом ранее книгу «Географ глобус пропил» экранизировали. Совсем скоро на экраны выйдет фильм «Тобол», соавтором сценария также выпустил уральский писатель. Впрочем, не обошлось без конфликтов.
Роман «Пищеблок» Иванов дописал в сентябре 2018 года Получился ужастик про опасную группировку пионеров-вампиров, которые затаились в пионер-лагере во время Олимпиады-80.
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