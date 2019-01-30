«Автомобилист» победил «Ак Барс» по буллитам

Хоккейный клуб «Автомобилист» первый раз в сезоне дошел до буллитов. Матч с «Ак Барсом» был без стремительных голов. В овертайме определить победителя не удалось — счет оказался равный.

Первую шайбу забил Анатолий Голышев. Он открыл счет на 17 минуте. После этого казанский клуб догнал екатеринбуржцев. Отличился Роб Клинкхаммер. Во втором периоде «Авто» играл в меньшинстве, но цифры на табло не изменились. В течение третьего периода и овертайма сохранялась ничья, которую разрушил победный буллит. Вторую шайбу от команды Андрея Мартемьянова запустил в ворота соперников Дэн Секстон. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу уральцев.

Теперь у «Автомобилиста» 85 очков. Он продолжает занимать первую позицию в турнирной таблице Востока в КХЛ. Следующая игра состоится в Екатеринбурге в субботу, 2 февраля. Ребята с берегов Исети сойдутся с московским «Витязем» в 17:00 по уральскому времени.