Женская свердловская команда по хоккею победила впервые за пять лет

« черную» серию: команда не знала побед на протяжении пяти лет. Последний раз уральские девушки побеждали 14 октября 2013 года: тогда пала самарская « Комета» — 4:3. Об этом « ЦСП КИВС» во « ВКонтакте». Свердловские хоккеистки завершиличерную» серию: команда не знала побед на протяжении пяти лет. Последний раз уральские девушки побеждали 14 октября 2013 года: тогда пала самарскаяКомета» — 4:3. Об этом рассказали в группе ГАУ СОЦСП КИВС» воВКонтакте».





27 января сборная Свердловской области одержала победу над нижегородским СКИФом со счетом 2:1 и прервала серию из 31 поражения подряд. Впрочем , уже на следующий день свердловчанки снова уступили — тому же СКИФУ , со счетом 1:7.



В сентябре 2018 года хоккеистки уже , но вновь проиграла — в 148 раз.

В сентябре 2018 года хоккеистки уже прерывали многолетнюю серию без набранных очков: тогда сборная Свердловской области набрала первое очко за пять летно вновь проиграла — в 148 раз.



