Женская свердловская команда по хоккею победила впервые за пять лет
13:10, 29 Январь 2019
Но на следующий день хоккеистки снова проиграли.
Свердловские хоккеистки завершили «черную» серию: команда не знала побед на протяжении пяти лет. Последний раз уральские девушки побеждали 14 октября 2013 года: тогда пала самарская «Комета» — 4:3. Об этом рассказали в группе ГАУ СО «ЦСП КИВС» во «ВКонтакте».
27 января сборная Свердловской области одержала победу над нижегородским СКИФом со счетом 2:1 и прервала серию из 31 поражения подряд. Впрочем, уже на следующий день свердловчанки снова уступили — тому же СКИФУ, со счетом 1:7.
В сентябре 2018 года хоккеистки уже прерывали многолетнюю серию без набранных очков: тогда сборная Свердловской области набрала первое очко за пять лет, но вновь проиграла — в 148 раз.
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