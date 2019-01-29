На ВВС дочь бывшего вице-премьера России пошутила про Ельцин Центр

На телеканале ВВС со стендапом о России и Екатеринбурге выступила Ольга Кох. Речь девушки , которая живет в Великобритании , перевели и опубликовали в сообществе AllStandUp во « ВКонтакте».







Ольга Кох иронизирует над российским и советским политическими режимами , а в концовке ролика говорит и о Екатеринбурге. « Я редко езжу в Россию , но когда езжу , стараюсь ездить в новые места. И недавно я ездила в город Екатеринбург. Кто-нибудь был там? ( смех в зале). Ого , аж двое были», — говорит Кох.



