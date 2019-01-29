На ВВС дочь бывшего вице-премьера России пошутила про Ельцин Центр
12:16, 29 Январь 2019
Ольга Кох сказала, что свобода в России точно есть в Зале свободы — в маленькой комнатке и под пристальным наблюдением камеры.
На телеканале ВВС со стендапом о России и Екатеринбурге выступила Ольга Кох. Речь девушки, которая живет в Великобритании, перевели и опубликовали в сообществе AllStandUp во «ВКонтакте».
Ольга Кох иронизирует над российским и советским политическими режимами, а в концовке ролика говорит и о Екатеринбурге. «Я редко езжу в Россию, но когда езжу, стараюсь ездить в новые места. И недавно я ездила в город Екатеринбург. Кто-нибудь был там? (смех в зале). Ого, аж двое были», — говорит Кох.
«В Екатеринбурге у них есть Музей Демократии, что прямо через дорогу от Музея Иронии. В Музее Демократии есть много чего, но примечательна Комната Свободы. В ней находятся лишь стул с камерой, которая все время включена. И вы говорите в нее, что для вас значит свобода. И видео проецируется на стену музея. И поэтому, если вас спросят, есть ли в России свобода, то она есть — в маленькой комнатке под пристальным наблюдением камеры», — пошутила стендап-комик.
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Вероятно, под «Музеем Демократии» Ольга Кох подразумевает Музей Бориса Ельцина, а под «Комнатой Свободы» — Зал свободы.
Ольга Кох — дочь Альфреда Коха, который в 90-е годы был председателем Госкомимущества и вице-премьером Правительства РФ.
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