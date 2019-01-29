Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой»

Актриса из Екатеринбурга Яна Троянова станет ведущей обновленного шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» на телеканале ТВ-3. Об этом говорится в анонсе проекта, который будут снимать в окрестностях острова Палаван на Филиппинах.

Яна Троянова рассказала, что ее часто звали ведущей на различные шоу, но актриса всякий раз отказывалась. Поучаствовать в шоу «Последний герой» екатеринбурженка хотела с начала 2000-х и даже записывалась на кастинг. Однако на тот же день ей назначили первую репетицию у драматурга и режиссера Василия Сигарева, который впоследствии стал ее мужем.



