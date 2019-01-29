Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой»
Актриса из Екатеринбурга Яна Троянова станет ведущей обновленного шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» на телеканале ТВ-3. Об этом говорится в анонсе проекта, который будут снимать в окрестностях острова Палаван на Филиппинах.
Яна Троянова рассказала, что ее часто звали ведущей на различные шоу, но актриса всякий раз отказывалась. Поучаствовать в шоу «Последний герой» екатеринбурженка хотела с начала 2000-х и даже записывалась на кастинг. Однако на тот же день ей назначили первую репетицию у драматурга и режиссера Василия Сигарева, который впоследствии стал ее мужем.
На Филиппины актриса отправится в компании своей собаки Эми. Яна Троянова остановится в отеле на соседнем острове, откуда каждое утро ей предстоит на лодке добираться до места съемок, где будут жить участники проекта.
В России шоу «Последний герой» впервые появилось на экранах в 2001 году, а его ведущим был Сергей Бодров-младший. Последний раз проект выходил на экраны в 2008–2009 годах. В обновленном формате «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» участники попытаются «остаться людьми», что и является слоганом проекта. В диких условиях они будут сражаться с силами природы, с голодом, с опасными животными и насекомыми, но главное — друг с другом.