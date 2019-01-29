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Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой»

17:02, 29 Январь 2019
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Кадр из фильма «Страна ОЗ»
Уральская актриса мечтала об этой роли с детства.

Актриса из Екатеринбурга Яна Троянова станет ведущей обновленного шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» на телеканале ТВ-3. Об этом говорится в анонсе проекта, который будут снимать в окрестностях острова Палаван на Филиппинах.

Яна Троянова рассказала, что ее часто звали ведущей на различные шоу, но актриса всякий раз отказывалась. Поучаствовать в шоу «Последний герой» екатеринбурженка хотела с начала 2000-х и даже записывалась на кастинг. Однако на тот же день ей назначили первую репетицию у драматурга и режиссера Василия Сигарева, который впоследствии стал ее мужем.


Реквием по транспортной реформе
Как отмена и возвращение 024 маршрутки лишили будущего общественный транспорт Екатеринбурга.
Яна Троянова
актриса, режиссер
Это был невероятно сложный выбор! С одной стороны — возможность попасть в любимое шоу и испытать себя, с другой — шанс начать играть серьезные роли и стать известной актрисой. Я всю ночь не спала, не могла ни о чём думать, и в итоге выбрала репетицию. Конечно, я не ошиблась! С Сигаревым мы до сих пор вместе, а «Последний герой» через шестнадцать лет пришел ко мне сам. Бог — джентльмен, он никогда ничего не навязывает, свою судьбу мы выбираем сами. Когда меня пригласили в проект ведущей, это была как будто подсказка от Вселенной: «Ты была хорошей девочкой, ты сделала правильный выбор».
Яна Троянова

На Филиппины актриса отправится в компании своей собаки Эми. Яна Троянова остановится в отеле на соседнем острове, откуда каждое утро ей предстоит на лодке добираться до места съемок, где будут жить участники проекта.

В России шоу «Последний герой» впервые появилось на экранах в 2001 году, а его ведущим был Сергей Бодров-младший. Последний раз проект выходил на экраны в 2008–2009 годах. В обновленном формате «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» участники попытаются «остаться людьми», что и является слоганом проекта. В диких условиях они будут сражаться с силами природы, с голодом, с опасными животными и насекомыми, но главное — друг с другом.

Реквием по транспортной реформе
Как отмена и возвращение 024 маршрутки лишили будущего общественный транспорт Екатеринбурга.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, Яна Троянова
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