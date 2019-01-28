Вратарь «Автомобилиста» получил травму на матче в Магнитогорске

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Металлургу» в Магнитогорске. Несмотря на то, что уральцам удалось выйти вперед, матч завершился не в пользу наших.

Хозяева игры открыли счет на четвертой минуте, но Найджел Доус и Денис Казионов не дали «Металлургу» порадоваться — каждый забил по шайбе. Команда Андрея Мартемьянова могла бы дальше радовать болельщиков, но в середине матча шайба прилетела в грудь Якубу Коваржу, который не смог дальше играть из-за плохого самочувствия. На ворота встал Владимир Сохатский. Он не успел влиться в игру, из-за чего пропустил голы. Стефан да Коста попытался реабилитировать нашу команду, но одна шайба ничего не решила. На 59 минуте Владимира Сохатского сняли, и «Металлург» успел добавить еще два гола к четырем шайбам. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев матча.

«Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице восточной конференции. У него 83 очка. Следующая игра екетеринбуржцев состоится в Казани завтра, 29 января. Они схлестнутся с «Ак Барсом» в 21:30 по уральскому времени.