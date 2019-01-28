Монеточка поддержала «Коляда-театр» на московских гастролях

Уральская певица Лиза Монеточка побывала на спектакле Коляда-театра «12 стульев». Об этом на своей странице в Facebook сообщил драматург Николай Коляда. До 31 января коллектив находится с гастролями в Москве. Ранее руководитель театра жаловался, что в столице плохо продаются билеты на его спектакли. Из-за этого в следующем году коллектив отдаст предпочтение Санкт-Петербургу.

«Каждый год я пишу: на будущий год в Москву не поедем!

Но вот в этом году — сто процентов обещаю: на будущий год не приедем. Мне надо буду расплачиваться за эту поездку весь год. Долги», — сообщил Николай Коляда в соцсетях.