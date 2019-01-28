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Монеточка поддержала «Коляда-театр» на московских гастролях

09:30, 28 Январь 2019
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Фото: Эка Вашекидзе в Instagram
Уральская певица побывала на спектакле «12 стульев».

Уральская певица Лиза Монеточка побывала на спектакле Коляда-театра «12 стульев». Об этом на своей странице в Facebook сообщил драматург Николай Коляда. До 31 января коллектив находится с гастролями в Москве. Ранее руководитель театра жаловался, что в столице плохо продаются билеты на его спектакли. Из-за этого в следующем году коллектив отдаст предпочтение Санкт-Петербургу.

«Каждый год я пишу: на будущий год в Москву не поедем!
Но вот в этом году — сто процентов обещаю: на будущий год не приедем. Мне надо буду расплачиваться за эту поездку весь год. Долги», — сообщил Николай Коляда в соцсетях.

Драматург также не собирается проводить фестиваль «Коляда-Plays» в 2019 году. В 2019 году фестиваль должны были организовывать на губернаторский грант в три миллиона рублей. Но Николай Коляда уточнил, что эти деньги еще не поступили на счет, поэтому от них можно отказаться.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, гастроли, театр, музыка, Коляда-театр, Екатеринбург, Николай Коляда, Лиза "Монеточка"
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