Баскетболистка УГМК сделала третий слэм-данк в игре с «Инвентой»
09:55, 28 Январь 2019
Екатеринбурженки опередили соперниц на 37 очков.
Баскетболистки УГМК оформили десятую сотню сезона в матче с курской «Инвентой». Встреча завершилась со счетом 105:68 в пользу «лисиц».
Екатеринбурженки показали себя уже в первой четверти. Они вырвались вперед с трехкратным преимуществом — 27:9. Вторая четверть прошла значительно хуже: курянки почти догнали «лисиц», легко набирая очки в периметре. Но наши девушки не расслабились и увеличили отрыв во второй половине матча, опередив «Инвенту» на 37 очков за всю игру.
Дабл-даблом отметилась Мария Вадеева, но самым красивым моментом стал слэм-данк Бриттни Грайнер, который стал третьим на счету центровой УГМК. Вы можете оценить слэм-данк Бриттни на видео:
Школоедение
Рассказываем, по какой схеме работают столовые в школах Екатеринбурга и что нужно менять.
Следующая игра БК УГМК пройдет в Праге 30 января, где «лисицы» встретятся с чешским УСК.
Новое и интересное
На Урале спродюсировали бой Хабиба Нурмагомедова и Годзиллы
Развлечения
Ящеро-подобный монстр сошелся в поединке с чемпионом по смешанным единоборствам на страницах комикса, который издали в Екатеринбурге.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Сегодняшняя афиша — маленькая, но очень гордая, ведь в нее попали события, пропуск которых будет считаться преступлением.