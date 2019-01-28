Баскетболистка УГМК сделала третий слэм-данк в игре с «Инвентой»

Баскетболистки УГМК оформили десятую сотню сезона в матче с курской «Инвентой». Встреча завершилась со счетом 105:68 в пользу «лисиц».

Екатеринбурженки показали себя уже в первой четверти. Они вырвались вперед с трехкратным преимуществом — 27:9. Вторая четверть прошла значительно хуже: курянки почти догнали «лисиц», легко набирая очки в периметре. Но наши девушки не расслабились и увеличили отрыв во второй половине матча, опередив «Инвенту» на 37 очков за всю игру.

Дабл-даблом отметилась Мария Вадеева, но самым красивым моментом стал слэм-данк Бриттни Грайнер, который стал третьим на счету центровой УГМК. Вы можете оценить слэм-данк Бриттни на видео: