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Баскетболистка УГМК сделала третий слэм-данк в игре с «Инвентой»

09:55, 28 Январь 2019
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Фото: БК УГМК
Екатеринбурженки опередили соперниц на 37 очков.

Баскетболистки УГМК оформили десятую сотню сезона в матче с курской «Инвентой». Встреча завершилась со счетом 105:68 в пользу «лисиц».

Екатеринбурженки показали себя уже в первой четверти. Они вырвались вперед с трехкратным преимуществом — 27:9. Вторая четверть прошла значительно хуже: курянки почти догнали «лисиц», легко набирая очки в периметре. Но наши девушки не расслабились и увеличили отрыв во второй половине матча, опередив «Инвенту» на 37 очков за всю игру.

Дабл-даблом отметилась Мария Вадеева, но самым красивым моментом стал слэм-данк Бриттни Грайнер, который стал третьим на счету центровой УГМК. Вы можете оценить слэм-данк Бриттни на видео:

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Следующая игра БК УГМК пройдет в Праге 30 января, где «лисицы» встретятся с чешским УСК.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, спорт, матч, игра, БК УГМК, баскетбол, Екатеринбург
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