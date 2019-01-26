Федорченко получил двух «Золотых орлов» за «Войну Анны»

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На « Золотого орла» в номинации « Лучший игровой фильм» также претендовали картины « Движение вверх» ( она считалась фаворитом), « История одного назначения», « Лед» и « Спитак».





, 25 января , в Москве. Кроме Алексея Федорченко « Золотых орлов» получили: сериалы « Sпарта» и « Хождение по мукам», документальный фильм « Медведи Камчатки. Начало», короткометражка « Материя», мультфильм « Гофманиада», Авдотья Смирнова , Анна Пармас и Павел Басинский за сценарий к « Истории одного назначения», Владимир Машков ( «Движение вверх»), Анна Михалкова ( «Обычная женщина»), Аглая Тарасова ( «Лед»), Кирилл Зайцев ( «Движение вверх»), Светлана Ходченкова ( «Довлатов»), Александр Петров ( «Sпарта») и другие. Полный список лауреатов можно посмотреть Церемония вручения кинонаград прошла накануне25 январяв Москве. Кроме Алексея ФедорченкоЗолотых орлов» получили: сериалыSпарта» иХождение по мукам», документальный фильмМедведи Камчатки. Начало», короткометражкаМатерия», мультфильмГофманиада», Авдотья СмирноваАнна Пармас и Павел Басинский за сценарий кИстории одного назначения», Владимир Машков«Движение вверх»), Анна Михалкова«Обычная женщина»), Аглая Тарасова«Лед»), Кирилл Зайцев«Движение вверх»), Светлана Ходченкова«Довлатов»), Александр Петров«Sпарта») и другие. Полный список лауреатов можно посмотреть здесь





Картина Алексея ФедорченкоВойна Анны» о маленькой девочкекоторая в укрытии пережидает фашистскую оккупациюудостоился награды Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Также статуэтку получил сам режиссер в номинацииЛучшая режиссерская работа».