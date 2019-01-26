Федорченко получил двух «Золотых орлов» за «Войну Анны»
11:08, 26 Январь 2019
Фильм уральского режиссера обошел фаворита в номинации «Лучший игровой фильм» — «Движение вверх».
Картина Алексея Федорченко «Война Анны» о маленькой девочке, которая в укрытии пережидает фашистскую оккупацию, удостоился награды Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Также статуэтку получил сам режиссер в номинации «Лучшая режиссерская работа».
На «Золотого орла» в номинации «Лучший игровой фильм» также претендовали картины «Движение вверх» (она считалась фаворитом), «История одного назначения», «Лед» и «Спитак».
Церемония вручения кинонаград прошла накануне, 25 января, в Москве. Кроме Алексея Федорченко «Золотых орлов» получили: сериалы «Sпарта» и «Хождение по мукам», документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало», короткометражка «Материя», мультфильм «Гофманиада», Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский за сценарий к «Истории одного назначения», Владимир Машков («Движение вверх»), Анна Михалкова («Обычная женщина»), Аглая Тарасова («Лед»), Кирилл Зайцев («Движение вверх»), Светлана Ходченкова («Довлатов»), Александр Петров («Sпарта») и другие. Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.
Фильм «Война Анны» уже успел завоевать любовь публики. В июне 2018 года кинокартина получила специальный диплом жюри «Кинотавра» за пронзительный образ войны глазами ребенка. Затем работа екатеринбургского режиссера удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале«Зеркало» в Иваново. В январе 2019 года фильм завоевал трех«Белых слонов».
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