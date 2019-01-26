«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» без пропущенных шайб

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Шайбы были отправлены в ворота соперника по дивизиону по одной в каждом периоде. В первом отметился Андрей Обидин , во втором — Анатолий Голышев , которому ассистировал Артем Гареев , в третьем — Евгений Грачев.





« Нефтехимик» так и не смог поразить ворота екатеринбургского клуба. Игра завершилась со счетом 0:3 в пользу « Автомобилиста». Следующая игра екатеринбуржцев состоится завтра , 27 января , в Магнитогорске , где они сразятся с « Металлургом».

Екатеринбургские хоккеисты продолжают показывать отличную игру в текущем сезоне. Накануне25 января,Автомобилист» в гостях разгромилНефтехимик». Причем Якубу Коваржу удалось оставить свои ворота неприкосновенными.