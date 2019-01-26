«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» без пропущенных шайб
15:02, 26 Январь 2019
Екатеринбургские хоккеисты провели второй «сухой» матч подряд.
Екатеринбургские хоккеисты продолжают показывать отличную игру в текущем сезоне. Накануне, 25 января, «Автомобилист» в гостях разгромил «Нефтехимик». Причем Якубу Коваржу удалось оставить свои ворота неприкосновенными.
Шайбы были отправлены в ворота соперника по дивизиону по одной в каждом периоде. В первом отметился Андрей Обидин, во втором — Анатолий Голышев, которому ассистировал Артем Гареев, в третьем — Евгений Грачев.
«Нефтехимик» так и не смог поразить ворота екатеринбургского клуба. Игра завершилась со счетом 0:3 в пользу «Автомобилиста». Следующая игра екатеринбуржцев состоится завтра, 27 января, в Магнитогорске, где они сразятся с «Металлургом».
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