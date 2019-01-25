Топ-5 новостей недели. Маршрутка, депутатки и кузнец

Гордума Екатеринбурга почувствовала себя Госдумой — в последнее время она поставляет очень странные инфоповоды. Сначала депутаты прижимают к стенке главу «Зеленстроя», на полном серьезе спрашивая у несчастного Либарита Кецяна, как он относится к англичанам. Ну, а потом депутатки гордумы, видимо, решают поддержать тренд на феминизм — и формируют «женскую фракцию».

Впрочем, с первого заседания стало понятно, что курировать свежесозданную группу влияния будет мужчина — обаятельный и мускулистый председатель гордумы Игорь Володин. Спикер вручил депутатке Любови Борковой букет цветов (выбор был обусловлен днем рождения последней), а та воодушевленно заявила: «Женщины едины, мы непобедимы». Глава великолепной семерки Елена Дерягина добавила: «Мы заняли хорошие посты в думе, весь бюджет города в руках женщины». Как говорит классик: «Будем наблюдать». С иронией и легкой опаской.