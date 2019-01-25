Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Топ-5 новостей недели. Маршрутка, депутатки и кузнец

19:00, 25 Январь 2019
vkhod_3.jpg
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ собрал самые знаковые события Екатеринбурга в одном месте.
Екатеринбург окончательно оставил новогодние праздники в прошлом, жизнь вернулась в привычное русло. И даже наступившие холода не смогли заморозить насыщенные будни уральской столицы. Здесь и захватывающая политическая кампания, и новый архитектурный мегапроект, и очередные перлы депутатов гордумы. А также кое-что еще.

ЕТВ выбрал пять самых ярких событий недели и традиционно собрал их в одном коллаже. Попробуйте отгадать, что изобразил наш дизайнер:
Жительнице Екатеринбурга вернут 230 тысяч за скрипучий подоконник
cf8c1a6d-63fe-4e4c-8f11-6182cf938974.jpg

Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Опять двадцать четыре!

Мэрия Екатеринбурга под напором общественности вернула 024 маршрутку. Несколько недель протеста принесли свои плоды. С 28 января на возвращенный маршрут выйдут автобусы МОАПа и частников с табличками «По маршруту 024». Так, с Вторчермета в центр будет ходить автобус 57А, а из центра на Сортировку — 012 маршрутка, которую продлят до перекрестка Бебеля — Черепанова.

Новая власть уральской столицы упорно хочет запомниться тем, что постоянно меняет собственные решения, делая шаг назад. Сначала — неуместное повышение зарплат, сейчас — недальновидные преобразования в транспорте. И теперь необходимые нововведения в логистике, как и два года назад, под угрозой срыва. Впору нести новые грабли?

Еда с окраин
ЕТВ снова ищет, чем бы поживиться в центре Екатеринбурга и вдалеке от него.

Детский сад в «заброшке»

Архитекторы из бюро «ОСА» придумали, как оживить заброшенную больницу в Зеленой роще. Медучреждению в этом проекте места не нашлось. Если план воплотят в жизнь, город получит новый жилой комплекс с пешеходной улицей, кафе, уютными двориками и даже детским садом. На бумаге все выглядит весьма недурно.

А в реальности свердловские власти безуспешно пытаются избавиться от больницы, которая уже давно висит мертвым грузом: заброшенный участок никому не нужен. В 2017 году мэрия предлагала сделать из больницы школу, но дальше слов дело не пошло. Как ситуация обернется в этот раз — пока большой вопрос.

Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.

Депутатки всех стран, соединяйтесь

Гордума Екатеринбурга почувствовала себя Госдумой — в последнее время она поставляет очень странные инфоповоды. Сначала депутаты прижимают к стенке главу «Зеленстроя», на полном серьезе спрашивая у несчастного Либарита Кецяна, как он относится к англичанам. Ну, а потом депутатки гордумы, видимо, решают поддержать тренд на феминизм — и формируют «женскую фракцию».

Впрочем, с первого заседания стало понятно, что курировать свежесозданную группу влияния будет мужчина — обаятельный и мускулистый председатель гордумы Игорь Володин. Спикер вручил депутатке Любови Борковой букет цветов (выбор был обусловлен днем рождения последней), а та воодушевленно заявила: «Женщины едины, мы непобедимы». Глава великолепной семерки Елена Дерягина добавила: «Мы заняли хорошие посты в думе, весь бюджет города в руках женщины». Как говорит классик: «Будем наблюдать». С иронией и легкой опаской.

«Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…»
История пенсионерки из Екатеринбурга с ВИЧ.

Три кандидата на свободный мандат

Экс-депутат Госдумы Сергей Бидонько, став вице-губернатором Свердловской области, оживил региональную политическую повестку. Ведь освободившийся мандат Бидонько кто-то должен забрать. Довыборы будут в сентябре, но кандидаты на почетное место в здании на Охотном Ряду появляются как из рога изобилия. Первым начали сватать Антона Шипулина: на этой неделе биатлонист подтвердил свои серьезные намерения на мандат Бидонько.

Далее Дмитрий Ионин стал рассказывать СМИ, что от «Справедливой России» на выборы пойдет бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский. Сам шоумен как бы взаправду оказался в полном недоумении от этой информации, но показалось, что битва за мандат его тоже заинтересовала. Третьим неофициальным кандидатом стал экс-депутат гордумы Александр Смолин, который в разговоре с ЕТВ проговорился о желании завладеть мандатом. И ведь это только начало…
Золотой борт
Стюардесса — о работе на частном самолете уральского бизнесмена.

Кузнецкие картины

Один из самых колоритных людей Екатеринбурга кузнец Александр Лысяков — многие жители принимают его за Санта-Клауса, который вот-вот стукнет посохом — внезапно нарисовал 500 картин. И решил раздать их уральцам. С 11 февраля в арт-пространстве «Палуба» откроется выставка, на которой можно выбрать понравившуюся работу кузнеца и забрать домой. Среди картин — портреты Евгения Ройзмана, Владимира Шахрина, Александра Пантыкина, Виталия Воловича, Гарика Сукачева и Михаила Боярского.

Творение Александра Лысякова бесплатно привезут и установят в любой дом. Даже помогут подобрать что-то подходящее к интерьеру. Но не все так просто, кузнец с роскошной седой бородой оказался хитер: через месяц картину придется либо купить, либо поменять на новую. Отказываетесь — подарок у вас забирают.

Еда золотая. Протестируй свой продуктовый
Редакция ЕТВ предлагает сравнить сегодняшние цены с прошлогодними.
И на сегодня все. Удачных выходных и хорошего настроения! Следующий топ-5 выйдет ровно через неделю
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале « Топ-5 новостей недели. Маршрутка, депутатки и кузнец»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, кузнец, выборы, мандат Бидонько, заброшенная больница, маршрутка 024, Свердловская область , гордума, Екатеринбург, Игорь Володин, Антон Шипулин, Александр Смолин, Сергей Нетиевский, Сергей Бидонько, Александр Лысяков , Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
От Надежды Марковой
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
В первый класс, как в первый раз
От Светланы Зенковой