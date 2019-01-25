Топ-5 новостей недели. Маршрутка, депутатки и кузнец
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Опять двадцать четыре!
Новая власть уральской столицы упорно хочет запомниться тем, что постоянно меняет собственные решения, делая шаг назад. Сначала — неуместное повышение зарплат, сейчас — недальновидные преобразования в транспорте. И теперь необходимые нововведения в логистике, как и два года назад, под угрозой срыва. Впору нести новые грабли?
Детский сад в «заброшке»
А в реальности свердловские власти безуспешно пытаются избавиться от больницы, которая уже давно висит мертвым грузом: заброшенный участок никому не нужен. В 2017 году мэрия предлагала сделать из больницы школу, но дальше слов дело не пошло. Как ситуация обернется в этот раз — пока большой вопрос.
Депутатки всех стран, соединяйтесь
Гордума Екатеринбурга почувствовала себя Госдумой — в последнее время она поставляет очень странные инфоповоды. Сначала депутаты прижимают к стенке главу «Зеленстроя», на полном серьезе спрашивая у несчастного Либарита Кецяна, как он относится к англичанам. Ну, а потом депутатки гордумы, видимо, решают поддержать тренд на феминизм — и формируют «женскую фракцию».
Впрочем, с первого заседания стало понятно, что курировать свежесозданную группу влияния будет мужчина — обаятельный и мускулистый председатель гордумы Игорь Володин. Спикер вручил депутатке Любови Борковой букет цветов (выбор был обусловлен днем рождения последней), а та воодушевленно заявила: «Женщины едины, мы непобедимы». Глава великолепной семерки Елена Дерягина добавила: «Мы заняли хорошие посты в думе, весь бюджет города в руках женщины». Как говорит классик: «Будем наблюдать». С иронией и легкой опаской.
Три кандидата на свободный мандат
Кузнецкие картины
Творение Александра Лысякова бесплатно привезут и установят в любой дом. Даже помогут подобрать что-то подходящее к интерьеру. Но не все так просто, кузнец с роскошной седой бородой оказался хитер: через месяц картину придется либо купить, либо поменять на новую. Отказываетесь — подарок у вас забирают.