Юмор против расизма: почему «Зеленая книга» получит «Оскар»
07:00, 25 Январь 2019
ЕТВ рассказывает о фильме, который получил несколько номинаций на статуэтку Американской киноакадемии.
В промежутке между «Золотым глобусом» и «Оскаром» в российский прокат вышел фильм «Зеленая книга», который уже взял первую награду и претендует на вторую. Статуэтку могут получить и два актера, сыгравшие главные роли — Вигго Мортенсен (известный больше по роли Арагорна во «Властелине колец») в номинации «Лучшая мужская роль» и Магершала Али в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Также фильм номинировали на «Оскар» за сценарий и монтаж.
Оценивать шансы мы не возьмемся, но поймем, если академики сделают выбор в пользу каста «Зеленой книги».
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Фото: кадр из фильма «Зеленая книга»
В целом, «Зеленая книга» продолжает линейку фильмов, воспитывающих (да, вот так) толерантность. Последние 150 лет для Америки остается важной и болезненной проблема расизма. Исторически в стране проживает много чернокожих людей, которых в фильме называют «цветными», но их статус менялся — от рабов до равных белокожим людей. И эти изменения дались совсем не легко.
Ширли решает отправиться в путешествие по Югу, чтобы со всей своей смелостью бороться с расизмом с помощью искусства. Но на всякий случай нанимает водителя-телохранителя, итальянца Тони по кличке Болтун. И на этом моменте «Зеленая книга» превращается в роуд-муви.
Действие фильма происходит в начале 1960-х, когда сегрегация между белокожим и чернокожим населением еще существовала на законодательном уровне. То есть были места, где «цветному» человеку могли отказать в обслуживании/заселении/проезде. В основном чернокожие люди малограмотны и продолжают заниматься неквалифицированным трудом (стереотипы и стигмы все еще сильны), но есть и другие. Как главный герой «Зеленой книги» Дон Ширли — гениальный пианист, успешно выступающий на севере США, где традиционно менее консервативное население.
Ширли решает отправиться в путешествие по Югу, чтобы со всей своей смелостью бороться с расизмом с помощью искусства. Но на всякий случай нанимает водителя-телохранителя, итальянца Тони по кличке Болтун. И на этом моменте «Зеленая книга» превращается в роуд-муви.
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Фото: кадр из фильма «Зеленая книга»
Тони, будучи убежденным расистом (хотя его жена, например, таких взглядов не разделяет), соглашается работать на Ширли из практических соображений — музыкант хорошо платит, а Болтуну очень нужны деньги. При этом он не демонстрирует своих убеждений в непосредственном контакте с «цветным», а потом и вовсе отказывается от них. Конечно же. И ничего удивительного в этом, в общем-то, нет — в жизни происходит так же, когда человек встречает другого настоящего человека и оказывается в ситуации, где может его понять.
Взаимодействие главных героев движется в диапазоне от жестких рамок рабочих отношений до крепкой дружбы, и движение это не линейно, а циклично до тех пор, пока Тони полностью не соприкасается с личной драмой Дона Ширли, которую можно заключить в одну формулу — чужой и по ту, и по другую сторону. Одиночество, от которого пианист бежит в творчество, объединяясь с белыми коллегами, оказывается дополнительной темой этого и так наполненного социальными проблемами фильма.
Режиссер Питер Фарелли берет необычную точку зрения на расизм — со стороны белого человека, итальянца Тони, который по мере сближения с Доном Ширли все отчетливее и отчетливее чувствует отравляющее действие дискриминации. И даже сталкивается с ней сам, когда полицейский называет его «макаронником».
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Фото: кадр из фильма «Зеленая книга»
Для российского зрителя, которому тема борьбы с расизмом не слишком близка, «Зеленая книга», скорее всего, станет очередным фильмом о дружбе противоположностей, которые объединяются по необходимости, но потом обнаруживают друг в друге то, чего им всегда не хватало. В конечном итоге, человеку нужен человек. И такие фильмы — лучшая тому иллюстрация.
P. S. Это комедия!
P. P. S. «Зеленая книга» — это реально существовавший справочник мест, где чернокожий человек мог рассчитывать на обслуживание/заселение.
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