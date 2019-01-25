Юмор против расизма: почему «Зеленая книга» получит «Оскар»

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Действие фильма происходит в начале 1960-х , когда сегрегация между белокожим и чернокожим населением еще существовала на законодательном уровне. То есть были места , где « цветному» человеку могли отказать в обслуживании/заселении/проезде. В основном чернокожие люди малограмотны и продолжают заниматься неквалифицированным трудом ( стереотипы и стигмы все еще сильны), но есть и другие. Как главный герой « Зеленой книги» Дон Ширли — гениальный пианист , успешно выступающий на севере США , где традиционно менее консервативное население.



Ширли решает отправиться в путешествие по Югу , чтобы со всей своей смелостью бороться с расизмом с помощью искусства. Но на всякий случай нанимает водителя-телохранителя , итальянца Тони по кличке Болтун. И на этом моменте « Зеленая книга» превращается в роуд-муви.

В целом,Зеленая книга» продолжает линейку фильмоввоспитывающихдавот так) толерантность. Последние 150 лет для Америки остается важной и болезненной проблема расизма. Исторически в стране проживает много чернокожих людейкоторых в фильме называютцветными», но их статус менялся — от рабов до равных белокожим людей. И эти изменения дались совсем не легко.