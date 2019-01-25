Гавриловский привез в музей Высоцкого скульптуру Дали
13:58, 25 Январь 2019
Бизнесмен решил пополнить коллекцию экспонатов к юбилею барда.
Коллекция музея Высоцкого пополнилась двумя новыми экспонатами к юбилею барда. Один из них — это тетрадь Высоцкого с неопубликованными стихами, которую он потерял в 1969 году. Владелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский рассказал, что во время аукциона на него вышел молодой человек, заявивший, что его отец нашел ее на заправке 48 лет назад. Гавриловский решил, что тетрадь на самом деле была украдена, но не пошел на конфликт и купил редкий экспонат за несколько миллионов рублей. Эксперты подлинность подтвердили. Внутри тетради нашли фотографию Марины Влади.
«Они придумывали интересные вещи: он ей записки подсовывал в она ему передавала с летчиками кусочки фотографии. Они ведь любили друг друга», — рассказал Гавриловский.
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Второй экспонат связан с Высоцким лишь косвенно. Это скульптура «Скрипка Энгра» работы Сальвадора Дали. Художник подарил ее своему другу Мстислав Ростроповичу. Это была своеобразная шутка: легкая скрипка вместо его тяжелого инструмента. С музыкантом хорошо общалась Марина Влади, рассказывала ему про Высоцкого. Ростропович барда сначала не особо любил. «Это не мой герой», — говорил он. Однако позже они подружились, а Высоцкий всегда восхищался скульптурой, которую видел у него. Гавриловский решил объединить несколько поколений и купил «Скрипку Энгра» на аукционе. Ее выставили в холле отеля на 37 этаже.
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