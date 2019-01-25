Гавриловский привез в музей Высоцкого скульптуру Дали

Коллекция музея Высоцкого пополнилась двумя новыми экспонатами к юбилею барда. Один из них — это тетрадь Высоцкого с неопубликованными стихами , которую он потерял в 1969 году. Владелец БЦ « Высоцкий» Андрей Гавриловский рассказал , что во время аукциона на него вышел молодой человек , заявивший , что его отец нашел ее на заправке 48 лет назад. Гавриловский решил , что тетрадь на самом деле была украдена , но не пошел на конфликт и купил редкий экспонат за несколько миллионов рублей. Эксперты подлинность подтвердили. Внутри тетради нашли фотографию Марины Влади.



